Авиаудар РФ по центру Херсона — количество пострадавших возросло

К медикам обратилась еще одна жительница Херсона, пострадавшая от авиаудара России по центру города 14 марта.

В Херсоне пострадали 8 человек от авиаудара РФ

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

В больницу обратилась еще одна херсонка, пострадавшая в результате вчерашнего российского авиаудара по центру города. У 38-летней женщины взрывная травма, ушиб стопы и перелом пальца.

Медики оказали пострадавшей необходимую помощь. Дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.

Напомним, вечером 14 марта войска РФ ударили КАБами по центру Херсона. Сначала сообщали об одном погибшем и троих раненых.