Авиаудар РФ по центру Херсона — количество пострадавших возросло

К медикам обратилась еще одна жительница Херсона, пострадавшая от авиаудара России по центру города 14 марта.
Главные тезисы
- Количество пострадавших от авиаудара РФ по центру Херсона увеличилось до 8 человек, включая женщину с взрывной травмой и другими повреждениями.
- В результате авиаудара российских военных по центру Херсона произошли гибель и ранения местных жителей.
- Медики оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь, одна из пострадавших будет проходить дальнейшее лечение амбулаторно.
В Херсоне пострадали 8 человек от авиаудара РФ
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
В больницу обратилась еще одна херсонка, пострадавшая в результате вчерашнего российского авиаудара по центру города. У 38-летней женщины взрывная травма, ушиб стопы и перелом пальца.
Медики оказали пострадавшей необходимую помощь. Дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.
Напомним, вечером 14 марта войска РФ ударили КАБами по центру Херсона. Сначала сообщали об одном погибшем и троих раненых.
Позже за помощью медиков обратились еще трое пострадавших от авиудара, также госпитализировать пришлось и 15-летнюю девочку, получившую ранения.
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