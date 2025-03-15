Авиаудар РФ по центру Херсона — количество пострадавших возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Авиаудар РФ по центру Херсона — количество пострадавших возросло

Херсонская ОВА
Херсон
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К медикам обратилась еще одна жительница Херсона, пострадавшая от авиаудара России по центру города 14 марта.

Главные тезисы

  • Количество пострадавших от авиаудара РФ по центру Херсона увеличилось до 8 человек, включая женщину с взрывной травмой и другими повреждениями.
  • В результате авиаудара российских военных по центру Херсона произошли гибель и ранения местных жителей.
  • Медики оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь, одна из пострадавших будет проходить дальнейшее лечение амбулаторно.

В Херсоне пострадали 8 человек от авиаудара РФ

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

В больницу обратилась еще одна херсонка, пострадавшая в результате вчерашнего российского авиаудара по центру города. У 38-летней женщины взрывная травма, ушиб стопы и перелом пальца.

Медики оказали пострадавшей необходимую помощь. Дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.

Напомним, вечером 14 марта войска РФ ударили КАБами по центру Херсона. Сначала сообщали об одном погибшем и троих раненых.

Позже за помощью медиков обратились еще трое пострадавших от авиудара, также госпитализировать пришлось и 15-летнюю девочку, получившую ранения.

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