Авіаудар РФ по центру Херсона — кількість постраждалих зросла

До медиків звернулася ще одна жителька Херсону, яка постраждала від авіаудару Росії по центру міста 14 березня.
Головні тези:
- Кількість постраждалих від авіаудару РФ по центру Херсона зросла до 8 осіб.
- Жінка зі вибуховою травмою та іншими ушкодженнями отримала необхідну медичну допомогу.
- 14 березня війська РФ вдарили КАБами по центру Херсона, що призвело до загибелі та поранень місцевих мешканців.
У Херсоні постраждало 8 осіб від авіаудару РФ
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
До лікарні звернулась ще одна херсонка, котра постраждала внаслідок вчорашнього російського авіаудару по центру міста. У 38-річної жінки — вибухова травма, забій стопи та перелом пальця.
Наразі медики надали потерпілій необхідну допомогу. Подальше лікування вона проходитиме амбулаторно.
Нагадаємо, увечері 14 березня війська РФ вдарили КАБами по центру Херсона. Спочатку повідомляли про одного загиблого та трьох поранених.
Пізніше по допомогу медиків звернулося ще троє постраждалих від авіудару, також ушпиталити довелося і 15-річну дівчинку, яка отримала поранення.
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