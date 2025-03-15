Авіаудар РФ по центру Херсона — кількість постраждалих зросла

До медиків звернулася ще одна жителька Херсону, яка постраждала від авіаудару Росії по центру міста 14 березня.

У Херсоні постраждало 8 осіб від авіаудару РФ

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

До лікарні звернулась ще одна херсонка, котра постраждала внаслідок вчорашнього російського авіаудару по центру міста. У 38-річної жінки — вибухова травма, забій стопи та перелом пальця.

Наразі медики надали потерпілій необхідну допомогу. Подальше лікування вона проходитиме амбулаторно.

Нагадаємо, увечері 14 березня війська РФ вдарили КАБами по центру Херсона. Спочатку повідомляли про одного загиблого та трьох поранених.