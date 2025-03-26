Росія масовано обстріляла Херсон — є поранені

У Дніпровському районі внаслідок артилерійського обстрілу постраждали двоє людей, які перебували на вулиці. У 61-річного чоловіка — вибухова травма та уламкове поранення ноги. Він — у лікарні. 56-річна жінка дістала уламкове поранення плеча. Медики надали їй допомогу на місці. Від госпіталізації потерпіла відмовилась.