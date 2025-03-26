Росія масовано обстріляла Херсон — є поранені

У Херсоні внаслідок російських обстрілів 26 березня поранень зазнали троє місцевих жителів.
Головні тези:
- У Херсоні в результаті обстрілів Росією 26 березня поранені троє місцевих жителів.
- Двоє людей постраждали внаслідок артилерійського обстрілу, одна особа отримала поранення від удару ворожого дрона.
- 61-річний чоловік та 56-річна жінка отримали уламкові поранення, однак у жінки було надано допомогу на місці, а чоловіка госпіталізували.
Росія обстріляла Херсон: є поранені
Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.
Також до лікарні доправили 53-річного херсонця, який потрапив під удар ворожого дрона.
У нього діагностували мінно-вибухову травму, уламкове поранення живота та ноги.
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