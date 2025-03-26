Росія масовано обстріляла Херсон — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масовано обстріляла Херсон — є поранені

Херсонська ОВА
Херсон
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У Херсоні внаслідок російських обстрілів 26 березня поранень зазнали троє місцевих жителів.

Головні тези:

  • У Херсоні в результаті обстрілів Росією 26 березня поранені троє місцевих жителів.
  • Двоє людей постраждали внаслідок артилерійського обстрілу, одна особа отримала поранення від удару ворожого дрона.
  • 61-річний чоловік та 56-річна жінка отримали уламкові поранення, однак у жінки було надано допомогу на місці, а чоловіка госпіталізували.

Росія обстріляла Херсон: є поранені

Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

У Дніпровському районі внаслідок артилерійського обстрілу постраждали двоє людей, які перебували на вулиці. У 61-річного чоловіка — вибухова травма та уламкове поранення ноги. Він — у лікарні. 56-річна жінка дістала уламкове поранення плеча. Медики надали їй допомогу на місці. Від госпіталізації потерпіла відмовилась.

Також до лікарні доправили 53-річного херсонця, який потрапив під удар ворожого дрона.

У нього діагностували мінно-вибухову травму, уламкове поранення живота та ноги.

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