Притулок для собак "Шанс" у Херсоні постраждав від обстрілу армії РФ — як допомогти

Вдень 27 березня російська армія півтори години безперервно обстрілювала центр Херсона. Від десятків снарядів сильно постраждала центральна частина міста. Зокрема зруйновано прямим попаданням російської зброї притулок для собак «Шанс»: вольєри знищено, чимало тварин загинули або поранені.
Головні тези:
- Російська армія обстріляла центр Херсона, що призвело до серйозних руйнувань притулку для собак “Шанс”.
- Десятки тварин постраждали чи загинули в результаті обстрілу, необхідна допомога для рятування виживших.
- Зооволонтери виконують лікування поранених собак та шукають можливості для транспортування притулку в безпечне місце.
Трагедія у херсонському притулку для собак “Шанс”: як допомогти
Деякі собаки втекли під час обстрілу, наразі волонтери їх шукають.
Укриття знищено. Вольєри в руїнах. Паркан знищено. Будівля була сильно пошкоджена. А головне, що нам зараз просто нема де ховати собак, які вижили...
На жаль, деякі собаки з “Шансу” померли вже у ветлікарні…
Наразі зооволонтери лікують собак у клініці і шукають варіанти, як можна перевезти увесь притулок у безпечне місце.
Якщо ви можете надати допомогу притулку для собак “Шанс”, який десятки років рятував безпритульних тварин Херсона, це можна зробити за наступними реквізитами:
Карта Приватбанка: 5168742730428681 (Рибченко А.Р.)
Карта Моно: 4441111032774519
PayPal: [email protected]
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