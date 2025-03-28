Притулок для собак "Шанс" у Херсоні постраждав від обстрілу армії РФ — як допомогти
Категорія
Україна
Дата публікації

Притулок для собак "Шанс" у Херсоні постраждав від обстрілу армії РФ — як допомогти

Шанс
Джерело:  online.ua

Вдень 27 березня російська армія півтори години безперервно обстрілювала центр Херсона. Від десятків снарядів сильно постраждала центральна частина міста. Зокрема зруйновано прямим попаданням російської зброї притулок для собак «Шанс»: вольєри знищено, чимало тварин загинули або поранені.

Головні тези:

  • Російська армія обстріляла центр Херсона, що призвело до серйозних руйнувань притулку для собак “Шанс”.
  • Десятки тварин постраждали чи загинули в результаті обстрілу, необхідна допомога для рятування виживших.
  • Зооволонтери виконують лікування поранених собак та шукають можливості для транспортування притулку в безпечне місце.

Трагедія у херсонському притулку для собак “Шанс”: як допомогти

Півтори години безперервного жаху — гуркіт, вибухи, полум’я… Прямі попадання у вольєри. Собаки метушилися в паніці, намагаючись сховатися, але не всі встигли. Крики поранених, стогін вмираючих — цей звук неможливо забути, — повідомляється на сторінці притулку.

Деякі собаки втекли під час обстрілу, наразі волонтери їх шукають.

Скрин допису “Шансу”

Укриття знищено. Вольєри в руїнах. Паркан знищено. Будівля була сильно пошкоджена. А головне, що нам зараз просто нема де ховати собак, які вижили...

На жаль, деякі собаки з “Шансу” померли вже у ветлікарні…

Наразі зооволонтери лікують собак у клініці і шукають варіанти, як можна перевезти увесь притулок у безпечне місце.

Укриття знаходиться в небезпечній зоні. Якщо ми не вивеземо собак, вони можуть не пережити наступного удару. Хто може взяти хоча б кілька тварин у безпечніше місце? — звернулися робітники притулку до українців.

Якщо ви можете надати допомогу притулку для собак “Шанс”, який десятки років рятував безпритульних тварин Херсона, це можна зробити за наступними реквізитами:

  • Карта Приватбанка: 5168742730428681 (Рибченко А.Р.)

  • Карта Моно: 4441111032774519

  • PayPal: [email protected]

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