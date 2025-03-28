Притулок для собак "Шанс" у Херсоні постраждав від обстрілу армії РФ — як допомогти

Вдень 27 березня російська армія півтори години безперервно обстрілювала центр Херсона. Від десятків снарядів сильно постраждала центральна частина міста. Зокрема зруйновано прямим попаданням російської зброї притулок для собак «Шанс»: вольєри знищено, чимало тварин загинули або поранені.

Трагедія у херсонському притулку для собак “Шанс”: як допомогти

Півтори години безперервного жаху — гуркіт, вибухи, полум’я… Прямі попадання у вольєри. Собаки метушилися в паніці, намагаючись сховатися, але не всі встигли. Крики поранених, стогін вмираючих — цей звук неможливо забути, — повідомляється на сторінці притулку. Поширити

Деякі собаки втекли під час обстрілу, наразі волонтери їх шукають.

Скрин допису “Шансу”

Укриття знищено. Вольєри в руїнах. Паркан знищено. Будівля була сильно пошкоджена. А головне, що нам зараз просто нема де ховати собак, які вижили...

На жаль, деякі собаки з “Шансу” померли вже у ветлікарні…

Наразі зооволонтери лікують собак у клініці і шукають варіанти, як можна перевезти увесь притулок у безпечне місце.

Укриття знаходиться в небезпечній зоні. Якщо ми не вивеземо собак, вони можуть не пережити наступного удару. Хто може взяти хоча б кілька тварин у безпечніше місце? — звернулися робітники притулку до українців. Поширити

Якщо ви можете надати допомогу притулку для собак “Шанс”, який десятки років рятував безпритульних тварин Херсона, це можна зробити за наступними реквізитами: