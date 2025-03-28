Приют для собак "Шанс" в Херсоне пострадал от обстрела армии РФ — как помочь

Днем 27 марта российская армия полтора часа непрерывно обстреливала центр Херсона. От десятков снарядов сильно пострадала центральная часть города. В частности, разрушено прямым попаданием российского оружия приют для собак «Шанс»: вольеры уничтожены, многие животные погибли или ранены.

Трагедия в херсонском приюте для собак "Шанс": как помочь

Полтора часа непрерывного ужаса — грохот, взрывы, пламя… Прямые попадания в вольеры. Собаки суетились в панике, пытаясь скрыться, но не все успели. Крики раненых, стон умирающих — этот звук невозможно забыть, — сообщается на странице убежища. Поделиться

Некоторые собаки скрылись во время обстрела, пока волонтеры их ищут.

Скрин сообщения “Шанса”

Укрытие уничтожено. Вольеры в руинах. Забор уничтожен. Здание было сильно повреждено. А главное, что нам сейчас просто негде хоронить выживших собак.

К сожалению, некоторые собаки из "Шанса" умерли уже в ветлечебнице…

Зооволонтеры лечат собак в клинике и ищут варианты, как можно перевезти все убежище в безопасное место.

Укрытие находится в опасной зоне. Если мы не вывезем собак, они могут не пережить следующий удар. Кто может взять хотя бы несколько животных в более безопасное место? — обратились рабочие приюта к украинцам. Поделиться

Если вы можете оказать помощь приюту для собак "Шанс", который десятки лет спасал бездомных животных Херсона, это можно сделать по следующим реквизитам: