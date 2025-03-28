Приют для собак "Шанс" в Херсоне пострадал от обстрела армии РФ — как помочь

Днем 27 марта российская армия полтора часа непрерывно обстреливала центр Херсона. От десятков снарядов сильно пострадала центральная часть города. В частности, разрушено прямым попаданием российского оружия приют для собак «Шанс»: вольеры уничтожены, многие животные погибли или ранены.
Главные тезисы
- После обстрела армией РФ центральная часть Херсона, включая приют для собак «Шанс», сильно пострадала.
- Десятки собак погибли, требуется помощь для спасения выживших животных.
- Зооволонтеры занимаются лечением раненых собак и ищут способы транспортировки приюта в безопасное место.
- Приюту «Шанс» в Херсоне необходима финансовая поддержка для спасения животных.
Трагедия в херсонском приюте для собак "Шанс": как помочь
Некоторые собаки скрылись во время обстрела, пока волонтеры их ищут.
Укрытие уничтожено. Вольеры в руинах. Забор уничтожен. Здание было сильно повреждено. А главное, что нам сейчас просто негде хоронить выживших собак.
К сожалению, некоторые собаки из "Шанса" умерли уже в ветлечебнице…
Зооволонтеры лечат собак в клинике и ищут варианты, как можно перевезти все убежище в безопасное место.
Если вы можете оказать помощь приюту для собак "Шанс", который десятки лет спасал бездомных животных Херсона, это можно сделать по следующим реквизитам:
Карта Приватбанка: 5168742730428681 (Рыбченко А.Р.)
Карта Моно: 4441111032774519
PayPal: [email protected]
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