Начался сбор на РЭБ "Синица" для отряда "Сліпа лють" — как поддержать

Командир отряда огневой поддержки "Сліпа лють Украинской добровольческой армии Алексей Цыбулько с позывным "Маугли" объявил новый важный сбор, который может поддержать каждый желающий.

Отряд "Сліпа лють" рассчитывает на вашу поддержку

14 марта в Украине — День добровольца. На этом фоне Алексей “Маугли” Цыбулько объявил сбор на РЭБ “Синица”.

Задонатить средства можно на банку по ссылке.

Как известно — лучше Синица в руках, чем вражескок FPV в вашем авто. Всем спасибо. Дружественные банки приветствуются, — написал на своей странице в Instagram командир отряда "Сліпа Лють". Поделиться

Главная цель сбора — 150 тысяч гривен.

Что важно понимать, отряд "Сліпа Лють" — это добровольцы, которые стали на защиту родины в составе Украинской добровольческой армии, не получая заработной платы или выплат от государства.

В интервью для online.ua Алексей "Маугли" Цыбулько рассказал об особенностях службы в добровольческом войске и чем это похоже на казачество, мотивацию минометчиков "Сліпої Люті", черный юмор среди побратимов, а также о том, как можно использовать свой страх с пользой.