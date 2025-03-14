Начался сбор на РЭБ "Синица" для отряда "Сліпа лють" — как поддержать

Командир отряда огневой поддержки "Сліпа лють Украинской добровольческой армии Алексей Цыбулько с позывным "Маугли" объявил новый важный сбор, который может поддержать каждый желающий.
Главные тезисы
- Главная цель сбора – 150 тысяч гривен на РЭБ "Синица" для украинских добровольцев.
- Следует отметить, что воины УДА встали на защиту родины, не получая заработной платы или других выплат от государства.
- В интервью для online.ua Алексей “Маугли” Цыбулько поделился боевым опытом и озвучил много интересных инсайтов.
Отряд "Сліпа лють" рассчитывает на вашу поддержку
14 марта в Украине — День добровольца. На этом фоне Алексей “Маугли” Цыбулько объявил сбор на РЭБ “Синица”.
Задонатить средства можно на банку по ссылке.
Главная цель сбора — 150 тысяч гривен.
Что важно понимать, отряд "Сліпа Лють" — это добровольцы, которые стали на защиту родины в составе Украинской добровольческой армии, не получая заработной платы или выплат от государства.
В интервью для online.ua Алексей "Маугли" Цыбулько рассказал об особенностях службы в добровольческом войске и чем это похоже на казачество, мотивацию минометчиков "Сліпої Люті", черный юмор среди побратимов, а также о том, как можно использовать свой страх с пользой.
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