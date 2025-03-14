Начался сбор на РЭБ "Синица" для отряда "Сліпа лють" — как поддержать
Категория
Украина
Дата публикации

Начался сбор на РЭБ "Синица" для отряда "Сліпа лють" — как поддержать

Алексей “Маугли” Цыбулько
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Командир отряда огневой поддержки "Сліпа лють Украинской добровольческой армии Алексей Цыбулько с позывным "Маугли" объявил новый важный сбор, который может поддержать каждый желающий.

Главные тезисы

  • Главная цель сбора – 150 тысяч гривен на РЭБ "Синица" для украинских добровольцев.
  • Следует отметить, что воины УДА встали на защиту родины, не получая заработной платы или других выплат от государства.
  • В интервью для online.ua Алексей “Маугли” Цыбулько поделился боевым опытом и озвучил много интересных инсайтов.

Отряд "Сліпа лють" рассчитывает на вашу поддержку

14 марта в Украине — День добровольца. На этом фоне Алексей “Маугли” Цыбулько объявил сбор на РЭБ “Синица”.

Задонатить средства можно на банку по ссылке.

Как известно — лучше Синица в руках, чем вражескок FPV в вашем авто. Всем спасибо. Дружественные банки приветствуются, — написал на своей странице в Instagram командир отряда "Сліпа Лють".

Главная цель сбора — 150 тысяч гривен.

Что важно понимать, отряд "Сліпа Лють" — это добровольцы, которые стали на защиту родины в составе Украинской добровольческой армии, не получая заработной платы или выплат от государства.

В интервью для online.ua Алексей "Маугли" Цыбулько рассказал об особенностях службы в добровольческом войске и чем это похоже на казачество, мотивацию минометчиков "Сліпої Люті", черный юмор среди побратимов, а также о том, как можно использовать свой страх с пользой.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
За Украину нужно не умирать, а убивать — командир отряда "Сліпа Лють" Алексей "Маугли" Цыбулько
Алексей "Маугли" Цыбулько
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как Зеленский ведет себя на передовой. "Викинг" из Международного легиона ГУР раскрыл интересные детали
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?