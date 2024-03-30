За Украину нужно не умирать, а убивать — командир отряда "Сліпа Лють" Алексей "Маугли" Цыбулько

"Маугли" рассказал online.ua об особенностях службы в добровольческой армии и чем это похоже на казачество, мотивацию минометчиков "Сліпої Люті", про черный юмор среди собратьев, а также о том, как можно использовать свой страх с пользой.

Командир отряда "Сліпа Лють" Алексей Цыбулько с позывным "Маугли" никогда не мечтал о военной карьере. В свое время даже "откосил" от армии. Он — вице-чемпион Европы по бразильскому джиу-джитсу и работает в ИТ-сфере. Последнее до сих пор совмещает со службой в армии.

Отряд "Сліпа Лють" работает на Бахмутском направлении и участвует в спецоперациях, которые не могут разглашать, но об успехах которых знает весь мир. Они добровольцы, защищающие нашу страну в составе Украинской добровольческой армии, не получая заработной платы или социальных выплат от государства.

Нереестровые казаки в современной армии

Мы отряд огневой поддержки, которая прикрывает пехоту артиллерией. У нас есть минометы, СПГ и пушки. Также есть направление аэроразведки. Мы участвовали в Харьковском контрнаступлении, а теперь работаем на Бахмутском направлении.

Сейчас интересна работа по взаимодействию со многими другими подразделениями. Многое об этом писали, но напрямую говорить не буду, что делали. Поделиться

Я организатор проектов. Подразделение тоже можно воспринимать как проект. Я управляю группой людей для максимально эффективного выполнения задач. Мой отряд полностью находится на самообеспечении. Как бы это ни звучало, но нужно на определенное количество людей получить вооружение, еду и форму. Нас обеспечивают волонтерское собрание и донаты от меценатов. У нас нет никаких социальных выплат или страховых пакетов. Зарплаты, конечно, тоже.

Мы не оформлены, как военные, потому что добровольческое войско. Всегда было реестровое казачество и нереестровое. Мы нереестровые казаки.

Фото: instagram.com/maugly_uda

Россиян мотивирует ненависть к украинцам

Война — это архаическое развлечение для скота. Мы принимаем в нем участие не по собственному желанию. Единственный шанс выжить для нас — это защищаться. Я не понимаю, какая у россиян мотивация воевать с другим государством.

Наш враг — это высокомотивированный противник, ненавидящий украинцев как нацию. В России культивировалось пренебрежение к украинцам на протяжении всей истории. Алексей “Маугли” Цыбулько Командир отряда "Сліпа Лють"

Россияне свято верят в то, что мы нацисты и фашисты. Для многих из них война — единственная цель в жизни. Основное, с чем сейчас сталкиваемся — это их мотивированность. Мы считали, что их плетью гонят на войну, а сейчас видим, что они реально едут сюда убивать. Россияне нас ненавидят.

Мы думали, что их пропаганда рассчитана на дебилов. Принимали за идиотские шутки то, что в Украине нацисты. А потом, когда в это поверило 140-миллионное государство, то стало не до смеха. Поделиться

Фото: instagram.com/maugly_uda

Наша победа — единственный шанс выжить

Украинцы не могут шагнуть назад, ведь мы отбиваемся, стоя спиной к стене. Когда российские войска входят в город, тогда происходит геноцид украинского народа.

Снова будет 1937 год, сюда заселятся россияне, а украинцев будут расселять в России. Их задача — уничтожить украинское государство и нацию. Мы готовы сражаться до конца, россиянам это невыгодно.

Нельзя уничтожить всех людей, но можно расселить, чтобы создать искусственную ассимиляцию, тогда не будет национального протеста, национального мнения и сплоченности.

Фото: instagram.com/maugly_uda

Россияне никогда не раскаиваются в своих преступлениях. Они оправдывают голодомор, войны, геноцид.

Воинственность — это их национальная идея. Они культивируют, что не проиграли ни одной войны, их якобы невозможно победить.

Победа Украины — это единственный шанс выжить нашему государству. Алексей “Маугли” Цыбулько Командир отряда "Сліпа Лють"

Россия стремится снова создать крупную тоталитарную машину. Вопрос не в количестве или размере территории, а в сфере влияния. Путин хочет, чтобы Украина выполняла теневые приказы, как и Беларусь. Они во всех странах создают свои квазиреспублики и квазигосударства, чтобы их контролировать.

Европейцы до сих пор не видят угрозы

Демократическому обществу до сих пор не ясно, что происходит. Они не видят в войне России против Украины угрозу всему миру. Не верится среднестатистическому европейцу, что такая архаическая штука, как война, может существовать.

Европейцы не понимают, что здесь насилуют и убивают людей, расстреливают просто за татуировку. Поделиться

Мы воспринимаем поставки оружия от западных партнеров как данность. Много ли мы давали оружия для защиты? Например, когда у Сирии был конфликт в Алеппо.

Мы должны быть благодарны за то, что нам дают оружие. Если будут передавать меньше, мы все равно должны быть благодарны. Следует налаживать свое производство и полагаться на себя, а не только на внешних партнеров.

Украина может быть сильным государством, не вступая ни в какие международные организации. Тем более видим, что от них не так много пользы.

Мы немного перегнули с пропагандой

Люди привыкают к войне, и это нормальная реакция организма. Мы не можем жить постоянно в стрессовой ситуации. Однако следует напоминать о войне. Должны показывать не только победы, но и реальные угрозы. Мы немного перегнули с нашей пропагандой.

Некоторые гражданские думают, что пес Патрон летит на Джавелине или на Байрактаре и всех побеждает. Но люди побеждают большими жертвами и усилиями. Поделиться

Наша пропаганда не всегда показывает, что это трудная война со страшным и подготовленным противником.

Уважение к военным исчезло, потому что с нами воюют "ваньки" и "мобики-чмобики", которых одной рукой убиваешь, а другой — в чате переписываешься. Это не так. Алексей “Маугли” Цыбулько Командир отряда "Сліпа Лють"

Нельзя культивировать, что мы сражаемся со слабым противником. Украинская армия проделывает тяжелую работу. Надо подавать информацию максимально честно, не угрожая государственной тайне.

Без военных у вас ничего не будет. Не будет Украины, городов, семей, домов.

Мы видели Бучу. И такие города и села есть по всей Украине. Я видел села, стертые с лица земли. И там, может быть, худшие вещи происходили, чем в Буче. Об этом никто не пишет.

Мотивация противостоять врагу

Я не понимаю, почему люди не могут найти мотивацию вступать в армию и помогать армии.

Если сюда зайдет Россия, то у вас ничего не будет. Единственный шанс защитить наши территории и свободу — это воевать. Поделиться

Какая нужна мотивация, чтобы не умереть? Ты же не бросаешься под машину, которая тебя собьет.

На нас едет военная машина, которая собьет всю страну до смерти, если ей не противостоять. Самая простая мотивация — выжить.

Мне удивительно, что люди ищут мотивацию. Если наших сил сдерживать врага не хватит — война придет в каждый дом. У России нет цели захватить только приграничные регионы. Есть цель разрушить Украину как государство и уничтожить украинскую нацию.

Фото: instagram.com/maugly_uda

Я удивляюсь, когда люди все еще ищут мотивацию. Она перед вами. Для того чтобы усилить свою мотивацию бороться против врага, нужно просто вспомнить все, что происходит на оккупированных территориях.

В добровольческое подразделение приходят люди, которые могли официально не воевать, но это их выбор. Мои бойцы не любят просто отсиживаться. Они желают делать задачки.

В подразделе стоит очередь на дежурство на пушки и минометы. У меня нет людей, которых загнали кнутом. Поделиться

После победы я хотел бы вернуться в обычную жизнь. Мне есть чем заниматься и чем жить. Поэтому нам и трудно воевать, потому что русские — это тоталитарное подавленное быдло, у которых нет цели в жизни, кроме “священной войны”.

У меня в подразделении воюют программисты, менеджеры, дизайнеры, студенты. У них были планы на эту жизнь. У кого-то из них есть достаточный финансовый статус, чтобы путешествовать по странам мира.

У нас есть, чем заняться. Поэтому для меня победа — это возможность вернуться к обычной жизни.

Преимущества Украинской добровольческой армии

Желающие попасть в наше подразделение могут написать в рекрутинговый центр Украинской добровольческой армии. Главное — это иметь желание. Обучение проводится в тыловых городах или недалеко от передовой, где не идут бои. Когда человек получает военную профессию, его будут постепенно привлекать к боевым задачам. Никто не гонит сразу на сложную рискованную миссию.

Многие думают, если вчера мобилизовался, то позавчера уже в Бахмуте — это не так. А там, где да, должно проводиться расследование на государственном уровне. Почему человека без подготовки отправили на боевые задания?

Наша цель — максимально эффективно выполнять боевые задачи. Человек без подготовки и морально нестабильный не может быть эффективным на фронте.

Фото: instagram.com/maugly_uda

Если морально человек не вывозит, ему будут искать другое место, где тоже можно приносить пользу. Например, готовить еду для ребят, которые вернулись со смены. Человек, который готовит еду, и который воюет — выполняют одну цель. Каждый приносит свой вклад в уничтожение врага. Поэтому можно быть полезным, даже если не готов брать в руки оружие.

Не нужно пускать человека на задачу, если он не вывозит морально. Физическая сила ничего не решает на войне. Если можешь нести на себе снаряжение этого достаточно.

Все решает не физическая, а моральная подготовка. Боевые задачи связаны с риском смерти.

Это не типичная ситуация, когда понимаешь, что с той стороны тебя хотят убить.

Когда я только приехал на войну, пытался осознать, что россияне будут рады тому, что меня убьют. Это их цель. Алексей “Маугли” Цыбулько Командир отряда "Сліпа Лють"

Не все это морально выдерживают.

Шутки на передовой, ФСБ и лабрадор

Смешные ситуации на войне — те, из которых мог и не вернуться. Мы вошли в село Петропавловка Харьковской области на следующий день после того, как выбили оттуда врага.

Как добровольческое подразделение у нас не все есть, поэтому искали трофейное оружие. В соседнем доме что-то искали, и подъехали знакомые со своей собакой лабрадором. И мы что-то рассматриваем у того дома, а они свистят. Я думаю: собаке своей свистят, наверное, отбежала куда-то. Они продолжают свистеть.

Оказалось, что в этом доме остались "оккупанты-потеряшки", там были профессионалы — спецназ и ФСБ.

Мы дом потом еще штурмовали и ликвидировали их. Смешно из-за этой ситуации, потому что мы сначала собирались в этот дом без оружия. Не думали, что там еще кто-нибудь остался.

Фото: instagram.com/maugly_uda

На войне все постоянно шутят над такими вещами, которые в голову не вкладываются. Например, "Надеюсь, что после выхода вы вернетесь, и ног будет в два раза больше, чем вас". Или "Я заберу твое снаряжение, если тебя забаранят", или "Надеюсь, тебя убьют в голову, а не в корпус, потому что у тебя хороший броник".

Черный юмор — это одно из средств для выживания на войне. Смешных ситуаций миллион, но если оценить их здравым смыслом, то ничего смешного нет.

Трудно понять, что в любой момент можешь погибнуть.

Не стану рассказывать, что Вальхалла меня встретит, и я готов умереть с оружием в руках.

Если я уже нахожусь на фронте и выполняю боевые задания, это говорит о моей готовности. Но хочу ли я этого? Нет. Стремиться к смерти довольно странно.

За свою страну нужно не умирать, а убивать. Если умрешь, то пользы уже не сможешь приносить. Алексей "Маугли" Цыбулько Командир отряда "Сліпа Лють"

Поэтому для меня в отряде, главное — это безопасность личного состава.

Как использовать страх на войне

Я люблю жизнь, и мне бы не хотелось умирать. Когда еще не пошел воевать, знал, что враг может зайти в дом, и изнасиловать жену, убить детей и животных. Разрушить все, и ты ничего не можешь сделать, потому что просто гражданский. Для меня это было страшнее, чем сейчас активно участвовать в войне.

Страх смерти присутствует, но желание смерти отсутствует. Однако не рискуя, не можешь воевать.

Тот, кто не боится перед боевым выходом, может иметь проблемы с головой или изображает храбрость, чтобы поддержать себя и собратьев.

Перед каждым боевым выходом у меня страх не вернуться. Его можно использовать себе на пользу. Со страхом ты будешь бдительнее принимать решения.

Однако страх не должен стать паникой. К примеру, сидишь в окопе, начинается обстрел, сразу возникает желание оттуда убежать. Если выскочишь, то, скорее всего, погибнешь. Надо переждать, все обстрелы заканчиваются.

Страх смерти будет мотивировать тебя копать ямку глубже. И каждую свободную минуту раскапывать дальше. А паника скажет: "Выскочи и беги". Одно тебя защитит, а другое приведет к смерти. Не знаю, может быть, есть бесстрашные люди. Я не один из них.

Фото: instagram.com/maugly_uda

Кукуха едет у всех

Кукуха едет, и в гражданских, и в военных. Не может человек выдерживать такой уровень стресса без отражения в физическом и нравственном здоровье. Даже во время интервью мне звонят по телефону, чтобы я проконсультировал бойцов. Я постоянно думаю о войне и собратьях.

Мы выполняем спланированные операции, во время которых несем потери. Нельзя выиграть войну без потерь в живой силе.

Это не просто 10 человек выбегают и штурмуют грудью одно пулеметное гнездо. Люди гибнут, если операция идет не по плану.

Надо доносить до общества, что идти к психологам — нормально. Получать медикаментозную помощь, которую выписал врач, тоже нормально.

Хочешь мира — готовься к войне

Когда наступит победа, нам нужно стать милитаризованным государством, вкладывающим деньги в армию и развитие новейшего вооружения. Есть такая фраза: "Хочешь мира — готовься к войне". Если мы хотим жить мирно, должны быть готовы к войне.

Военная профессия должна стать важной. Раньше говорили, что идут в армию только тупые.

Я одно время "откосил" от армии, потому что это было хуже всего, что можно придумать. В 18 лет непонятно, чем два года заниматься. Эта профессия тогда высмеивалась. Поделиться

Фото: instagram.com/maugly_uda

В армии должны быть умные и мотивированные люди, получающие достойную зарплату. В цивилизованных странах мира у военных высокие зарплаты.

Ты защищаешь страну и должен чувствовать себя защищенным, а не думать, как обеспечить свою семью.

У нас такая позиция: "Ну, нет же войны, за что платить?" А когда будет война, что делать? Почему военные в мирное время должны получать скудные зарплаты, хотя они готовы защищать свою страну. Все регулярные войска сразу встретили врага. Они удержали врага и дали подготовиться тем, кто воюет дальше.

Военные не говорили, что не пойдут воевать, потому что мало платили. Как говорят: "Знаешь, не буду брать проект, потому что мало платят". Они не могли не принять этот проект. Алексей “Маугли” Цыбулько Командир отряда "Сліпа Лють"

Американцы очень уважают своих военных. У них человек полтора месяца сражался в Ираке, и уже на всю жизнь Герой. Наша армия дает возможность гражданским жить дальше.

К примеру, программист может зарабатывать деньги, потому что знает, что к нему не придет бурят с образованием в три класса, и не вырежет его семью. Ведь его защищают военные. Поделиться

Фото: instagram.com/maugly_uda

Осознать себя украинцами

Молодое поколение должно понимать, какой у нас сосед. Поэтому нужно учить свою историю и культуру. Мы должны осознать себя украинцами. Мы слышали басни о младшем и старшем брате.

Мы никому не братья. Украина — отдельное государство, нация, культура. Война за существование украинского государства длится столетиями. Мы всю историю Украины боремся за право на свое существование. Алексей "Маугли" Цыбулько Командир отряда "Сліпа Лють"

Дружеских отношений с Россией никогда не было и не будет. Мы для них дружественны только, когда рабы.

Языковые скандалы — это еще одно ИПСО, которое использует Россия.

До начала полномасштабной войны я общался на русском. Теперь иногда перехожу на русский в экстренных ситуациях.

Плохо, что люди говорили на негосударственном языке. Мы можем искоренить русский только в следующих поколениях. Сейчас не нужно устраивать скандалы.

Есть классное выражение — "нежная украинизация". Люди должны понимать, что им нужно возвращаться к своим корням. Мы должны общаться на своем языке. Если кнутом к этому загонять, люди не перейдут.

Нужно доносить до людей, что у нас есть свое государство, язык, культура, которая не похожа на русскую. Мы самобытное государство.

Наша цель — вернуть все территории украинского государства. Мы будем воевать, пока не отвоюем наши земли.