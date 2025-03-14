Розпочався збір на РЕБ "Синиця" для загону "Сліпа лють" — як підтримати

Загін “Сліпа лють” розраховує на вашу підтримку

14 березня в Україні ― День добровольця. На цьому тлі Олексій “Мауглі” Цибулько оголосив збір на РЕБ “Синиця”.

Задонатити кошти можна на банку за посиланням.

Як відомо — краще Синиця в руках, ніж вороже ФПВ у вашому авто. Всім дякую. Дружні банки вітаються, — написав на своїй сторінці в Instagram командир загону “Сліпа Лють”. Поширити

Головна мета збору — 150 тисяч гривень.

Що важливо розуміти, загін “Сліпа Лють” — це добровольці, які стали на захист батьківщини у складі Української добровольчої армії, не отримуючи заробітної плати чи виплат від держави.

В інтерв'ю для online.ua Олексій “Мауглі” Цибулько розповів про особливості служби в добровольчому війську і чим це подібне до козацтва, мотивацію мінометників “Сліпої люті”, чорний гумор серед побратимів та як можна використовувати свій страх із користю.