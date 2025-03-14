Розпочався збір на РЕБ "Синиця" для загону "Сліпа лють" — як підтримати

Командир загону вогневої підтримки “Сліпа Лють” Української добровольчої армії Олексій Цибулько із позивним “Мауглі” оголосив новий важливий збір, який має можливість підтримати кожний охочий.
Головні тези:
- Головна мета збору – 150 тисяч гривень на РЕБ “Синиця” для українських добровольців.
- Варто зазначити, що воїни УДА стали на захист батьківщини, не отримуючи заробітної плати чи інших виплат від держави.
- В інтерв'ю для online.ua Олексій “Мауглі” Цибулько поділився бойовим досвідом та озвучив багато цікавих інсайтів.
Загін “Сліпа лють” розраховує на вашу підтримку
14 березня в Україні ― День добровольця. На цьому тлі Олексій “Мауглі” Цибулько оголосив збір на РЕБ “Синиця”.
Задонатити кошти можна на банку за посиланням.
Головна мета збору — 150 тисяч гривень.
Що важливо розуміти, загін “Сліпа Лють” — це добровольці, які стали на захист батьківщини у складі Української добровольчої армії, не отримуючи заробітної плати чи виплат від держави.
В інтерв'ю для online.ua Олексій “Мауглі” Цибулько розповів про особливості служби в добровольчому війську і чим це подібне до козацтва, мотивацію мінометників “Сліпої люті”, чорний гумор серед побратимів та як можна використовувати свій страх із користю.
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