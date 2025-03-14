Розпочався збір на РЕБ "Синиця" для загону "Сліпа лють" — як підтримати
Категорія
Україна
Дата публікації

Розпочався збір на РЕБ "Синиця" для загону "Сліпа лють" — як підтримати

Олексій “Мауглі” Цибулько
Read in English
Джерело:  online.ua

Командир загону вогневої підтримки “Сліпа Лють” Української добровольчої армії Олексій Цибулько із позивним “Мауглі” оголосив новий важливий збір, який має можливість підтримати кожний охочий.

Головні тези:

  • Головна мета збору – 150 тисяч гривень на РЕБ “Синиця” для українських добровольців.
  • Варто зазначити, що воїни УДА стали на захист батьківщини, не отримуючи заробітної плати чи інших виплат від держави.
  • В інтерв'ю для online.ua Олексій “Мауглі” Цибулько поділився бойовим досвідом та озвучив багато цікавих інсайтів.

Загін “Сліпа лють” розраховує на вашу підтримку

14 березня в Україні ― День добровольця. На цьому тлі Олексій “Мауглі” Цибулько оголосив збір на РЕБ “Синиця”.

Задонатити кошти можна на банку за посиланням.

Як відомо — краще Синиця в руках, ніж вороже ФПВ у вашому авто. Всім дякую. Дружні банки вітаються, — написав на своїй сторінці в Instagram командир загону “Сліпа Лють”.

Головна мета збору — 150 тисяч гривень.

Що важливо розуміти, загін “Сліпа Лють” — це добровольці, які стали на захист батьківщини у складі Української добровольчої армії, не отримуючи заробітної плати чи виплат від держави.

В інтерв'ю для online.ua Олексій “Мауглі” Цибулько розповів про особливості служби в добровольчому війську і чим це подібне до козацтва, мотивацію мінометників “Сліпої люті”, чорний гумор серед побратимів та як можна використовувати свій страх із користю.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
За Україну треба не вмирати, а вбивати — командир загону “Сліпа Лють” Олексій “Мауглі” Цибулько
Олексій “Мауглі” Цибулько
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як Зеленський поводиться на передовій. “Вікінг” з Міжнародного легіону ГУР розкрив цікаві деталі
Володимир Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?