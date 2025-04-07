В Херсоне двое людей пострадали от российского артобстрела

В Херсоне утром 7 апреля из-за российских обстрелов пострадала беременная женщина и ребенок. Вражеский снаряд попал в их дом, мать прикрыла сына своим телом.

Удар РФ по Херсону: пострадали мать и ребенок

В Херсоне из-за российских обстрелов пострадали беременная женщина и ребенок.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Как отмечается, из-за попадания вражеского снаряда в дом под завалами оказались 31-летняя херсонка и ее сын, которому около двух лет. Мать прикрыла ребенка своим телом.

Пострадавших извлекли из-под завалов. В настоящее время они находятся в больнице, где получают всю необходимую медицинскую помощь.