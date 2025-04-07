В Херсоне двое людей пострадали от российского артобстрела
Категория
Украина
Дата публикации

В Херсоне двое людей пострадали от российского артобстрела

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсон
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В Херсоне утром 7 апреля из-за российских обстрелов пострадала беременная женщина и ребенок. Вражеский снаряд попал в их дом, мать прикрыла сына своим телом.

Главные тезисы

  • В Херсоне беременная женщина и ее 2-летний сын пострадали от российского артобстрела.
  • Мать прикрыла малыша своим телом, чтобы защитить его от обрушившихся завалов после обстрела.
  • Пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Удар РФ по Херсону: пострадали мать и ребенок

В Херсоне из-за российских обстрелов пострадали беременная женщина и ребенок.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Как отмечается, из-за попадания вражеского снаряда в дом под завалами оказались 31-летняя херсонка и ее сын, которому около двух лет. Мать прикрыла ребенка своим телом.

Пострадавших извлекли из-под завалов. В настоящее время они находятся в больнице, где получают всю необходимую медицинскую помощь.

В ОВА информируют, что у мальчика взрывная травма и контузия. Женщина, которая находится на шестом месяце беременности, получила взрывную и травму головы.

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