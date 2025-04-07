В Херсоне двое людей пострадали от российского артобстрела

В Херсоне утром 7 апреля из-за российских обстрелов пострадала беременная женщина и ребенок. Вражеский снаряд попал в их дом, мать прикрыла сына своим телом.
Главные тезисы
- В Херсоне беременная женщина и ее 2-летний сын пострадали от российского артобстрела.
- Мать прикрыла малыша своим телом, чтобы защитить его от обрушившихся завалов после обстрела.
- Пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Удар РФ по Херсону: пострадали мать и ребенок
В Херсоне из-за российских обстрелов пострадали беременная женщина и ребенок.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Как отмечается, из-за попадания вражеского снаряда в дом под завалами оказались 31-летняя херсонка и ее сын, которому около двух лет. Мать прикрыла ребенка своим телом.
Пострадавших извлекли из-под завалов. В настоящее время они находятся в больнице, где получают всю необходимую медицинскую помощь.
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