Росія завдала комбінованого удару по Херсону — постраждали троє людей
Категорія
Україна
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Росія завдала комбінованого удару по Херсону — постраждали троє людей

Херсонська обласна прокуратура
Херсон

Росіяни вранці 17 квітня обстріляли Херсон з авіації та артилерії, є постраждалі, серед них дитина — лікарі борються за її життя.

Головні тези:

  • Росія завдала комбінованого удару по місту Херсон, внаслідок чого постраждало троє людей, серед яких є неповнолітня дитина.
  • Після атаки було зафіксовано влучання керованими авіаційними бомбами та артилерією по цивільних об'єктах в Херсоні.

Росія обстріляла Херсон: є постраждалі

За даними слідства, 17 квітня орієнтовно о 10:30 військовослужбовці РФ вкотре атакували Херсон. Попередньо зафіксовано влучання по цивільних обʼєктах трьома керованими авіаційними бомбами та артилерією.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

У прокуратурі повідомили про двох постраждалих цивільних, зазначивши, що інформація уточнюється.

Пізніше у прокуратурі поінформували, що після російських ударів по Центральному району Херсона до лікарні доставлено у важкому стані 15-річну дитину.

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко уточнив, що близько 10.30 російська авіація завдала удару по Центральному району Херсона. Тяжкі поранення отримала дитина 15 років — мінно-вибухову та відкриту черепно-мозкову травми. Наразі лікарі борються за її життя.

Також він підтвердив, що двоє чоловіків 1997 і 1966 р.н. звернулись до медиків по допомогу. В обох мінно-вибухова травма. Наразі триває дообстеження.

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