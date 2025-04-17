Росія завдала комбінованого удару по Херсону — постраждали троє людей

Росіяни вранці 17 квітня обстріляли Херсон з авіації та артилерії, є постраждалі, серед них дитина — лікарі борються за її життя.

Росія обстріляла Херсон: є постраждалі

За даними слідства, 17 квітня орієнтовно о 10:30 військовослужбовці РФ вкотре атакували Херсон. Попередньо зафіксовано влучання по цивільних обʼєктах трьома керованими авіаційними бомбами та артилерією.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

У прокуратурі повідомили про двох постраждалих цивільних, зазначивши, що інформація уточнюється.

Пізніше у прокуратурі поінформували, що після російських ударів по Центральному району Херсона до лікарні доставлено у важкому стані 15-річну дитину. Поширити

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко уточнив, що близько 10.30 російська авіація завдала удару по Центральному району Херсона. Тяжкі поранення отримала дитина 15 років — мінно-вибухову та відкриту черепно-мозкову травми. Наразі лікарі борються за її життя.