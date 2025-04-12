Російський дрон атакував цивільне авто у Херсоні — є загиблий і поранені

Близько 16:00 12 квітня військові РФ скинули боєприпас з дрона на цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона. Цей теракт коштував життя 27-річному містянину.
Головні тези:
- Атака російського дрона у Херсоні призвела до загибелі 27-річного містянина та поранення двох інших осіб.
- Такі напади свідчать про загострення конфлікту в регіоні та необхідність міжнародного втручання для забезпечення миру.
Росія атакувала авто в Херсоні: один загиблий, двоє поранених
Внаслідок скидання вибухівки з дрона поранення, несумісні з життям, дістав 27-річний чоловік.
Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Наразі вони перебувають у лікарні у середньому стані тяжкості.
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