Російський дрон атакував цивільне авто у Херсоні — є загиблий і поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Російський дрон атакував цивільне авто у Херсоні — є загиблий і поранені

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
дрон
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Близько 16:00 12 квітня військові РФ скинули боєприпас з дрона на цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона. Цей теракт коштував життя 27-річному містянину.

Головні тези:

  • Атака російського дрона у Херсоні призвела до загибелі 27-річного містянина та поранення двох інших осіб.
  • Такі напади свідчать про загострення конфлікту в регіоні та необхідність міжнародного втручання для забезпечення миру.

Росія атакувала авто в Херсоні: один загиблий, двоє поранених

Внаслідок скидання вибухівки з дрона поранення, несумісні з життям, дістав 27-річний чоловік.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ще двоє людей — поранені. Вибухові травми, контузії та уламкові поранення дістали чоловіки, 30 та 49 років.

Наразі вони перебувають у лікарні у середньому стані тяжкості.

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