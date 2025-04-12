Российский дрон атаковал гражданское авто в Херсоне — есть погибший и раненые

Около 16:00 12 апреля военные РФ сбросили боеприпас с дрона на гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона. Этот теракт стоил жизни 27-летнему горожанину.

Россия атаковала авто в Херсоне: один погибший, двое раненых

В результате сброса взрывчатки с дрона ранения, несовместимые с жизнью, получил 27-летний мужчина.

Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Еще два человека ранены. Взрывные травмы, контузии и обломочные ранения получили мужчины, 30 и 49 лет. Поделиться

В настоящее время они находятся в больнице в среднем состоянии тяжести.