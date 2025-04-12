Российский дрон атаковал гражданское авто в Херсоне — есть погибший и раненые

Около 16:00 12 апреля военные РФ сбросили боеприпас с дрона на гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона. Этот теракт стоил жизни 27-летнему горожанину.
Главные тезисы
- Атака российского дрона на гражданское авто в Херсоне привела к гибели одного человека и ранению двух других.
- Это нападение свидетельствует об обострении конфликта в регионе.
- Международное вмешательство необходимо для обеспечения мира и безопасности в данной обстановке.
Россия атаковала авто в Херсоне: один погибший, двое раненых
В результате сброса взрывчатки с дрона ранения, несовместимые с жизнью, получил 27-летний мужчина.
Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВ Александр Прокудин.
В настоящее время они находятся в больнице в среднем состоянии тяжести.
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