Российские войска ударили дроном по Никополю — пострадали более 10 человек

10 апреля днем россияне ударили по Никополю на Днепропетровщине дроном-камикадзе.
Главные тезисы
- 10 апреля российские войска совершили атаку по Никополю на Днепропетровщине с помощью дрона-камикадзе.
- 12 человек, включая 16-летнего подростка в тяжелом состоянии, пострадали в результате обстрела.
- Повреждены автомобили, общежитие, а также сообщается о материальном ущербе в городе.
В Никополе пострадали 12 человек в результате атаки российского дрона
Об этом сообщили в Днепропетровской ОВО.
В результате удара пострадали 12 местных жителей. Среди них — 16-летний подросток. Он находится в тяжелом состоянии.
Также повреждения получили общежитие и пять автомобилей. Обследование территории продолжается.
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