Российские войска ударили дроном по Никополю — пострадали более 10 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Российские войска ударили дроном по Никополю — пострадали более 10 человек

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Никополь
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10 апреля днем россияне ударили по Никополю на Днепропетровщине дроном-камикадзе.

Главные тезисы

  • 10 апреля российские войска совершили атаку по Никополю на Днепропетровщине с помощью дрона-камикадзе.
  • 12 человек, включая 16-летнего подростка в тяжелом состоянии, пострадали в результате обстрела.
  • Повреждены автомобили, общежитие, а также сообщается о материальном ущербе в городе.

В Никополе пострадали 12 человек в результате атаки российского дрона

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВО.

В результате удара пострадали 12 местных жителей. Среди них — 16-летний подросток. Он находится в тяжелом состоянии.

Поврежденное обстрелом авто

Также повреждения получили общежитие и пять автомобилей. Обследование территории продолжается.

Как добавили в горсовете Никополя, враг обстреливает город из дронов с утра 10 апреля. Жителей просят не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

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