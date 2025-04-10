Российские войска ударили дроном по Никополю — пострадали более 10 человек

10 апреля днем россияне ударили по Никополю на Днепропетровщине дроном-камикадзе.

В Никополе пострадали 12 человек в результате атаки российского дрона

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВО.

В результате удара пострадали 12 местных жителей. Среди них — 16-летний подросток. Он находится в тяжелом состоянии.

Поврежденное обстрелом авто

Также повреждения получили общежитие и пять автомобилей. Обследование территории продолжается.