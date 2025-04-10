Російські війська вдарили дроном по Нікополю — постраждали понад 10 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські війська вдарили дроном по Нікополю — постраждали понад 10 людей

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Нікополь
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10 квітня вдень росіяни вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині дроном-камікадзе.

Головні тези:

  • Російські війська вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині дроном-камікадзе.
  • Унаслідок атаки постраждало 12 людей, серед них — 16-річний підліток у важкому стані.
  • Пошкоджене обстрілом авто та гуртожиток, повідомлено про пошкодження п'яти автомобілів.

У Нікополі постраждало 12 людей внаслідок атаки російського дрона

Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.

Унаслідок удару постраждали 12 місцевих жителів. Серед них — 16-річний підліток. Він у важкому стані.

Пошкоджене обстрілом авто

Також пошкоджень зазнали гуртожиток і п'ять автомобілів. Обстеження території триває.

Як додали в міськраді Нікополя, ворог обстрілює місто з дронів від ранку 10 квітня. Жителів просять не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

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