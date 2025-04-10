Російські війська вдарили дроном по Нікополю — постраждали понад 10 людей

10 квітня вдень росіяни вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині дроном-камікадзе.
Головні тези:
- Російські війська вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині дроном-камікадзе.
- Унаслідок атаки постраждало 12 людей, серед них — 16-річний підліток у важкому стані.
- Пошкоджене обстрілом авто та гуртожиток, повідомлено про пошкодження п'яти автомобілів.
У Нікополі постраждало 12 людей внаслідок атаки російського дрона
Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.
Унаслідок удару постраждали 12 місцевих жителів. Серед них — 16-річний підліток. Він у важкому стані.
Також пошкоджень зазнали гуртожиток і п'ять автомобілів. Обстеження території триває.
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