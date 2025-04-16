Авіація РФ КАБами знищила льодовий палац у Херсоні — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ КАБами знищила льодовий палац у Херсоні — відео

Роман Мрочко
Херсон

Зранку 16 квітня росіяни атакували Херсон. Зокрема чотири авіабомби влучили в будівлю льодового палацу “Фаворит-Арена”, зруйнувавши її.

Головні тези:

  • Російська авіація здійснила авіаудар по льодовому палацу “Фаворит-Арена” у Херсоні, знищивши його.
  • Трагедія в Херсоні свідчить про безжальність та агресію Росії проти України, яка призводить до руйнувань на мирних територіях.
  • Дії російських загарбників призвели до поранень дев'ятеро мирних жителів і смерті одного чоловіка, а також до пошкоджень багатьох будівель і транспортних засобів.

Росія знищила льодовий палац у Херсоні

Російські загарбники завдали авіаудару та артилерійських обстрілів по мікрорайону "Таврійський".

Близько 06:30 російські пілоти завдали авіаудару по спортивному комплексу в Центральному районі Херсона. Чотири керовані бомби влучили в будівлю льодової арени, внаслідок чого заклад зруйновано.

Також через обстріл "Таврійського" від отриманих травм загинув 55-річний чоловік.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали троє жінок віком 20, 56 і 70 років та двоє чоловіків 61 і 70 років, — зазначили правоохоронці.

Херсон після авіаудару РФ

Пізніше стало відомо, що кількість поранених збільшилася до 9 людей.

На місці вибухів виникла пожежа, під час ліквідації якої військові РФ завдали артилерійського обстрілу, в результаті чого уламками пошкодило два службові автомобілі ДСНС.

Масований артобстріл Таврійського тривав майже пів години. В результаті вибухів снарядів пошкоджено 18 багатоквартирних і приватних будинків, — додали у поліції.

Крім того, пошкоджені два навчальні заклади, три супермаркети, поштове відділення, дев’ять цивільних транспортних засобів.

До руйнування льодова арена в Херсоні входила до переліку з 37 льодових арен, побудованих по всій країні ще до 2014 року. В Херсоні льодовий палац звели у 2008 році, він став ігровою домівкою хокейного клубу "Дніпро".

Будівлю“Фаворит Арени” раніше вже обстрілювали окупанти. Влітку 2023 року снаряди влучили в саму арену, знищили дах і пошкодили фасад. Станом на момент нового удару льодовий палац не використовували за призначенням.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Херсоні двоє людей постраждали від російського артобстрілу
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ затримала у Херсоні коригувальника вогню РФ
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російський дрон атакував цивільне авто у Херсоні — є загиблий і поранені
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
дрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?