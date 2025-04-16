Авіація РФ КАБами знищила льодовий палац у Херсоні — відео

Зранку 16 квітня росіяни атакували Херсон. Зокрема чотири авіабомби влучили в будівлю льодового палацу “Фаворит-Арена”, зруйнувавши її.

Росія знищила льодовий палац у Херсоні

Російські загарбники завдали авіаудару та артилерійських обстрілів по мікрорайону "Таврійський".

Близько 06:30 російські пілоти завдали авіаудару по спортивному комплексу в Центральному районі Херсона. Чотири керовані бомби влучили в будівлю льодової арени, внаслідок чого заклад зруйновано.

Також через обстріл "Таврійського" від отриманих травм загинув 55-річний чоловік.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали троє жінок віком 20, 56 і 70 років та двоє чоловіків 61 і 70 років, — зазначили правоохоронці.

Херсон після авіаудару РФ

Пізніше стало відомо, що кількість поранених збільшилася до 9 людей.

На місці вибухів виникла пожежа, під час ліквідації якої військові РФ завдали артилерійського обстрілу, в результаті чого уламками пошкодило два службові автомобілі ДСНС.

Масований артобстріл Таврійського тривав майже пів години. В результаті вибухів снарядів пошкоджено 18 багатоквартирних і приватних будинків, — додали у поліції. Поширити

Крім того, пошкоджені два навчальні заклади, три супермаркети, поштове відділення, дев’ять цивільних транспортних засобів.

До руйнування льодова арена в Херсоні входила до переліку з 37 льодових арен, побудованих по всій країні ще до 2014 року. В Херсоні льодовий палац звели у 2008 році, він став ігровою домівкою хокейного клубу "Дніпро".

Будівлю“Фаворит Арени” раніше вже обстрілювали окупанти. Влітку 2023 року снаряди влучили в саму арену, знищили дах і пошкодили фасад. Станом на момент нового удару льодовий палац не використовували за призначенням.