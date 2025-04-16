Авиация РФ КАБами уничтожила ледовый дворец в Херсоне — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ КАБами уничтожила ледовый дворец в Херсоне — видео

Роман Мрочко
Херсон
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Утром 16 апреля россияне атаковали Херсон. В частности, четыре авиабомбы попали в здание ледового дворца "Фаворит-Арена", разрушив его.

Главные тезисы

  • Российская авиация нанесла удар по ледовому дворцу в Херсоне, разрушив его и причинив ущерб городу.
  • Трагедия в Херсоне свидетельствует о безжалостности и агрессии России в ситуации с Украиной.
  • Девять мирных жителей пострадали, один человек погиб в результате удара по ледовому дворцу.

Россия уничтожила ледовый дворец в Херсоне

Российские захватчики нанесли авиаудар и артиллерийские обстрелы по микрорайону "Таврический".

Около 06:30 российские пилоты нанесли авиаудар по спортивному комплексу в Центральном районе Херсона. Четыре управляемых бомбы попали в здание ледовой арены, в результате чего заведение разрушено.

Также из-за обстрела "Таврического" от полученных травм погиб 55-летний мужчина.

Ранения разной степени тяжести получили три женщины в возрасте 20, 56 и 70 лет и двое мужчин 61 и 70 лет, — отметили правоохранители.

Херсон после авиаудара РФ

Позже стало известно, что количество раненых увеличилось до 9 человек.

На месте взрывов возник пожар, во время ликвидации которого военные РФ нанесли артиллерийские обстрелы, в результате чего обломками повредило два служебных автомобиля ГСЧС.

Массированный артобстрел Таврического продолжался почти пол часа. В результате взрывов снарядов повреждены 18 многоквартирных и частных домов, добавили в полиции.

Кроме того, повреждены два учебных заведения, три супермаркета, почтовое отделение, девять гражданских транспортных средств.

До разрушения ледовая арена в Херсоне входила в список из 37 ледовых арен, построенных по всей стране еще до 2014 года. В Херсоне ледовый дворец построили в 2008 году, он стал игровым домом хоккейного клуба "Днепр".

Здание "Фаворит Арены" ранее уже обстреливали кафиры. Летом 2023 года снаряды попали в самую арену, уничтожили крышу и повредили фасад. На момент нового удара ледовый дворец не использовали по назначению.

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