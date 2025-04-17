Россия нанесла комбинированный удар по Херсону — пострадали три человека
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла комбинированный удар по Херсону — пострадали три человека

Херсонская обласная прокуратура
Херсон
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Россияне утром 17 апреля обстреляли Херсон из авиации и артиллерии, пострадали, среди них ребенок — врачи борются за ее жизнь.

Главные тезисы

  • Россия нанесла комбинированный удар по Херсону, целью были гражданские объекты.
  • Три человека пострадали в результате российской атаки, среди них есть ребенок.
  • Прокуратура начала расследование по факту военного преступления в Херсоне.

Россия обстреляла Херсон: есть пострадавшие

По данным следствия, 17 апреля ориентировочно в 10:30 военнослужащие РФ еще раз атаковали Херсон. Предварительно зафиксировано попадание по гражданским объектам тремя управляемыми авиационными бомбами и артиллерией.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В прокуратуре сообщили о двух пострадавших гражданских, отметив, что информация уточняется.

Позже в прокуратуре проинформировали, что после российских ударов по Центральному району Херсона в больницу доставлен в тяжелом состоянии 15-летний ребенок.

Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко уточнил, что около 10:30 российская авиация нанесла удар по Центральному району Херсона. Тяжелые ранения получил ребенок 15 лет — минно-взрывная и открытая черепно-мозговая травма. В настоящее время врачи борются за ее жизнь.

Также он подтвердил, что двое мужчин 1997 и 1966 г.р. обратились к медикам за помощью.

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