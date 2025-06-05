Авиация РФ сбросила на центр Херсона 4 КАБа — количество пострадавших увеличилось
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ сбросила на центр Херсона 4 КАБа — количество пострадавших увеличилось

Херсонская ОВА
Херсон
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Российская армия ударила по центру Херсона четырьмя управляемыми авиабомбами, в том числе по зданию облгосадминистрации, пострадали двое мужчин.

Главные тезисы

  • Атака российской авиации на центр Херсона привела к разрушениям здания облгосадминистрации и других сооружений.
  • Трое пострадавших, включая заместителя председателя областного совета, получили различные травмы и находятся под наблюдением врачей.
  • Оперативный штаб ОВА развернут на месте происшествия для помощи пострадавшим и ликвидации последствий атаки.

Россия бомбила центр Херсона

Херсонская областная государственная администрация сообщила об этом в Телеграмме и опубликовала видео.

Так сейчас выглядит центр Херсона. На протяжении всего пятнадцати минут по этому месту прилетели четыре российских КАБа. Из-за ударов еще больших разрушений потерпело здание ХОГА, которое россияне неоднократно атаковали до этого. Также разрушен подъезд многоэтажки, в окрестных домах — выбиты окна и разрублены фасады.

На месте развернут оперативный штаб ОВА. Его приоритетом является помощь пострадавшим и ликвидации последствий атаки.

Пока известно о трех пострадавших — мужчинах в возрасте 74, 68 и 44 лет. Они находятся под наблюдением врачей.

Среди трех пострадавших в результате российского авиаудара по Херсону — первый заместитель председателя областного совета Юрий Соболевский.

Соболевский рассказал, что у него контузия, сотрясение головного мозга, взрывчатая и закрытая черепно-мозговая травма.

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