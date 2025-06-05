Авиация РФ сбросила на центр Херсона 4 КАБа — количество пострадавших увеличилось

Российская армия ударила по центру Херсона четырьмя управляемыми авиабомбами, в том числе по зданию облгосадминистрации, пострадали двое мужчин.
Главные тезисы
- Атака российской авиации на центр Херсона привела к разрушениям здания облгосадминистрации и других сооружений.
- Трое пострадавших, включая заместителя председателя областного совета, получили различные травмы и находятся под наблюдением врачей.
- Оперативный штаб ОВА развернут на месте происшествия для помощи пострадавшим и ликвидации последствий атаки.
Россия бомбила центр Херсона
Херсонская областная государственная администрация сообщила об этом в Телеграмме и опубликовала видео.
На месте развернут оперативный штаб ОВА. Его приоритетом является помощь пострадавшим и ликвидации последствий атаки.
Пока известно о трех пострадавших — мужчинах в возрасте 74, 68 и 44 лет. Они находятся под наблюдением врачей.
Среди трех пострадавших в результате российского авиаудара по Херсону — первый заместитель председателя областного совета Юрий Соболевский.
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