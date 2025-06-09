Росія завдала авіаудару КАБами по Запоріжжю — є поранені та руйнування
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія завдала авіаудару КАБами по Запоріжжю — є поранені та руйнування

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя

У Запоріжжі внаслідок російської атаки постраждала ще одна жінка. Раніше було відомо про одну поранену, 73-річну пенсіонерку. Її в тяжкому стані доправили до лікарні.

Головні тези:

  • Росія використала КАБи для авіаудару по Запоріжжю, спричинивши поранення та руйнування.
  • У результаті атаки постраждала одна жінка, ще одна у важкому стані, потребує медичної допомоги.
  • Місцеві служби вже працюють на місці події, усі заходи приймуть для відновлення уражених об'єктів та надання допомоги постраждалим.

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Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ще одна жінка у важкому стані внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Іван Федоров

Іван Федоров

Начальник Запорізької ОВА

Він зазначив, що медики на місці удару стабілізують стан постраждалої, після чого її доправлять у лікарню.

За словами секретаря Запорізької міськради Регіни Харченко, у спальному районі міста зруйновані щонайменше 7 приватних будинків, десятки пошкоджені.

Також є пошкодження труби газопостачання, яку планують відновити протягом кількох годин.

На місці працюють усі комунальні служби, а також піротехніки.

Від жителів пошкоджених будинків приймаються заявки. Постраждалі отримують допомогу від міста: 15 тис. грн пільговикам на ремонт, 10 тис. грн щомісяця — тим, хто втратив дім.

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