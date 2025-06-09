Росія завдала авіаудару КАБами по Запоріжжю — є поранені та руйнування

У Запоріжжі внаслідок російської атаки постраждала ще одна жінка. Раніше було відомо про одну поранену, 73-річну пенсіонерку. Її в тяжкому стані доправили до лікарні.
Головні тези:
- Росія використала КАБи для авіаудару по Запоріжжю, спричинивши поранення та руйнування.
- У результаті атаки постраждала одна жінка, ще одна у важкому стані, потребує медичної допомоги.
- Місцеві служби вже працюють на місці події, усі заходи приймуть для відновлення уражених об'єктів та надання допомоги постраждалим.
Росія бомбила Запоріжжя: є поранені
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він зазначив, що медики на місці удару стабілізують стан постраждалої, після чого її доправлять у лікарню.
За словами секретаря Запорізької міськради Регіни Харченко, у спальному районі міста зруйновані щонайменше 7 приватних будинків, десятки пошкоджені.
Також є пошкодження труби газопостачання, яку планують відновити протягом кількох годин.
На місці працюють усі комунальні служби, а також піротехніки.
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