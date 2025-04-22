Росія атакувала Запоріжжя — є загибла та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Запоріжжя — є загибла та поранені

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Подробиці атаки Росії на Запоріжжя
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Вдень 22 квітня армія РФ завдали удару по Запоріжжю. Згідно з останніми даними, загинула жінка, поранені діти. Російські загарбники пошкодили багатоповерхівку та автомобілі.

Головні тези:

  • Один з поранених - 14-річний хлопчик у тяжкому стані, він отримує усю необхідну медичну допомогу.
  • Російський удар став причиною загибелі 69-річної жінки.

Подробиці атаки Росії на Запоріжжя

Про наслідки російського удару повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram

Внаслідок ворожої атаки росіян по Запорізькій області, в одному із районів Запоріжжя виникла пожежа…. Двоє людей поранені.

Іван Федоров

Іван Федоров

Голова Запорізької ОВА

Після цього він уточнив, що російська атака забрала життя однієї людини.

За словами Федорова, йдеться про 69-річну жінку, яка дістала тяжкі поранення несумісні з життям.

Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли, — додав очільник ОВА.

Федоров наголосив, що постраждалих доправляють до лікарні.

Через російську атаку на Запоріжжя поранені двоє дітей. 14-річний хлопчик у тяжкому стані, 4-річний хлопчик у стані середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу.

Напередодні удару Федоров попередив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та місту Запоріжжя.

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