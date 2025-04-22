Росія атакувала Запоріжжя — є загибла та поранені

Вдень 22 квітня армія РФ завдали удару по Запоріжжю. Згідно з останніми даними, загинула жінка, поранені діти. Російські загарбники пошкодили багатоповерхівку та автомобілі.
Головні тези:
- Один з поранених - 14-річний хлопчик у тяжкому стані, він отримує усю необхідну медичну допомогу.
- Російський удар став причиною загибелі 69-річної жінки.
Подробиці атаки Росії на Запоріжжя
Про наслідки російського удару повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram
Після цього він уточнив, що російська атака забрала життя однієї людини.
За словами Федорова, йдеться про 69-річну жінку, яка дістала тяжкі поранення несумісні з життям.
Федоров наголосив, що постраждалих доправляють до лікарні.
Напередодні удару Федоров попередив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та місту Запоріжжя.
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