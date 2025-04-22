Россия атаковала Запорожье — есть погибшая и раненые

Днем 22 апреля армия РФ нанесла удар по Запорожью. Согласно последним данным, погибла женщина, ранены дети. Российские захватчики повредили многоэтажку и автомобили.

Подробности атаки России на Запорожье

О последствиях российского удара сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

В результате вражеской атаки россиян по Запорожской области, в одном из районов Запорожья возник пожар…. Два человека ранены. Иван Федоров Глава Запорожской ОВА

После этого он уточнил, что российская атака унесла жизнь одного человека.

По словам Федорова, речь идет о 69-летней женщине, которая получила тяжелые ранения несовместимые с жизнью.

Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли, — добавил глава ОВА. Поделиться

Федоров подчеркнул, что пострадавших доставляют в больницу.

Из-за российской атаки на Запорожье ранены двое детей. 14-летний мальчик в тяжелом состоянии, 4-летний мальчик в состоянии средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь. Поделиться

Накануне удар Федоров предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и городу Запорожье.