Россия атаковала Запорожье — есть погибшая и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Запорожье — есть погибшая и раненые

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Подробности атаки России на Запорожье
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Днем 22 апреля армия РФ нанесла удар по Запорожью. Согласно последним данным, погибла женщина, ранены дети. Российские захватчики повредили многоэтажку и автомобили.

Главные тезисы

  • Один из раненых – 14-летний мальчик в тяжелом состоянии, он получает всю необходимую медицинскую помощь.
  • Российский удар стал причиной гибели 69-летней женщины.

Подробности атаки России на Запорожье

О последствиях российского удара сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

В результате вражеской атаки россиян по Запорожской области, в одном из районов Запорожья возник пожар…. Два человека ранены.

Иван Федоров

Иван Федоров

Глава Запорожской ОВА

После этого он уточнил, что российская атака унесла жизнь одного человека.

По словам Федорова, речь идет о 69-летней женщине, которая получила тяжелые ранения несовместимые с жизнью.

Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли, — добавил глава ОВА.

Федоров подчеркнул, что пострадавших доставляют в больницу.

Из-за российской атаки на Запорожье ранены двое детей. 14-летний мальчик в тяжелом состоянии, 4-летний мальчик в состоянии средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Накануне удар Федоров предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и городу Запорожье.

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