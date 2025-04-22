Россия атаковала Запорожье — есть погибшая и раненые

Днем 22 апреля армия РФ нанесла удар по Запорожью. Согласно последним данным, погибла женщина, ранены дети. Российские захватчики повредили многоэтажку и автомобили.
Главные тезисы
- Один из раненых – 14-летний мальчик в тяжелом состоянии, он получает всю необходимую медицинскую помощь.
- Российский удар стал причиной гибели 69-летней женщины.
Подробности атаки России на Запорожье
О последствиях российского удара сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
После этого он уточнил, что российская атака унесла жизнь одного человека.
По словам Федорова, речь идет о 69-летней женщине, которая получила тяжелые ранения несовместимые с жизнью.
Федоров подчеркнул, что пострадавших доставляют в больницу.
Накануне удар Федоров предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и городу Запорожье.
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