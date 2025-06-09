Россия нанесла авиаудар КАБами по Запорожью — есть раненые и разрушения
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла авиаудар КАБами по Запорожью — есть раненые и разрушения

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
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В Запорожье в результате российской атаки пострадала еще одна женщина. Ранее было известно об одной раненой, 73-летней пенсионерке. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Главные тезисы

  • Россия использовала КАБы для авиаудара по Запорожью, в результате чего пострадали женщины и были нанесены разрушения.
  • Один из пострадавших, 73-летняя пенсионерка, была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, требуя медицинской помощи.
  • Местные службы уже работают на месте происшествия, проводят мероприятия по восстановлению объектов и помощи пострадавшим.

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Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Еще одна женщина в тяжелом состоянии в результате вражеской атаки на Запорожье.

Иван Федоров

Иван Федоров

Начальник Запорожской ОВА

Он отметил, что медики на месте удара стабилизируют состояние пострадавшей, после чего ее доставят в больницу.

По словам секретаря Запорожского горсовета Регины Харченко, в спальном районе города разрушены по меньшей мере 7 частных домов, десятки повреждены.

Также есть повреждение трубы газоснабжения, которую планируют восстановить в течение нескольких часов.

На месте работают все коммунальные службы, а также пиротехники.

От жителей поврежденных домов принимаются заявки. Пострадавшие получают пособие от города: 15 тыс. грн льготникам на ремонт, 10 тыс. ежемесячно — тем, кто потерял дом.

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