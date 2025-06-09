Россия нанесла авиаудар КАБами по Запорожью — есть раненые и разрушения

В Запорожье в результате российской атаки пострадала еще одна женщина. Ранее было известно об одной раненой, 73-летней пенсионерке. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Россия бомбила Запорожье: есть раненые

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Еще одна женщина в тяжелом состоянии в результате вражеской атаки на Запорожье. Иван Федоров Начальник Запорожской ОВА

Он отметил, что медики на месте удара стабилизируют состояние пострадавшей, после чего ее доставят в больницу.

По словам секретаря Запорожского горсовета Регины Харченко, в спальном районе города разрушены по меньшей мере 7 частных домов, десятки повреждены.

Также есть повреждение трубы газоснабжения, которую планируют восстановить в течение нескольких часов.

На месте работают все коммунальные службы, а также пиротехники.