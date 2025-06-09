Россия нанесла авиаудар КАБами по Запорожью — есть раненые и разрушения

В Запорожье в результате российской атаки пострадала еще одна женщина. Ранее было известно об одной раненой, 73-летней пенсионерке. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Главные тезисы
- Россия использовала КАБы для авиаудара по Запорожью, в результате чего пострадали женщины и были нанесены разрушения.
- Один из пострадавших, 73-летняя пенсионерка, была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, требуя медицинской помощи.
- Местные службы уже работают на месте происшествия, проводят мероприятия по восстановлению объектов и помощи пострадавшим.
Россия бомбила Запорожье: есть раненые
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
Он отметил, что медики на месте удара стабилизируют состояние пострадавшей, после чего ее доставят в больницу.
По словам секретаря Запорожского горсовета Регины Харченко, в спальном районе города разрушены по меньшей мере 7 частных домов, десятки повреждены.
Также есть повреждение трубы газоснабжения, которую планируют восстановить в течение нескольких часов.
На месте работают все коммунальные службы, а также пиротехники.
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