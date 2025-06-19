Специалисты Украины и НАТО разработали новую технологию борьбы с российскими авиабомбами

Новая технология для борьбы с КАБами РФ: что известно

В НАТО опробовали средства для противодействия российским управляемым планирующим бомбам (ФАБ из УМПК) или так называемым КАБам. Ожидается, что они усилят украинскую противовоздушную оборону уже к концу 2025 года.

Решение было разработано с участием трех стартапов: Alta Ares, Atreyd и Tytan, каждый из которых приложил свои компоненты в финальную многослойную систему ПВО. Причем речь идет не только о борьбе с КАБами, но и о защите от других угроз, таких как ударные БПЛА типа "Шахед".

Это все происходит под эгидой проекта НАТО Innovation Challenge, о котором стало известно в начале февраля 2025 года. Уже в апреле были определены три указанных ранее участника, которые продолжили работу над поставленными задачами.

Испытания проходили под эгидой коалиции, включающей Объединенное командование НАТО по трансформации, Объединенный центр анализа, тренировок и образования, французское агентство по оборонным закупкам Direction générale de l'armour (DGA). Также сюда вошли представители Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины. Поделиться

Предлагаемые различные интегрированные системы испытывались в сложных условиях на полигоне DGA. За несколько дней были оценены передовые сенсорные системы, технологии динамического управления и инновационные методы ведения боевых действий против имитированных и реальных целей.

Напомним, что Alta Ares показала систему обнаружения, идентификации и прогнозирования траектории полета планирующих бомб. Остальные два участника, Atreyd, и Tytan, представили решение на основе зенитных дронов, причем предложение второго возлагалось на рой дронов-камикадзе, который должен был сформировать "стену дронов".

Как сообщается в сообщении пресс-службы НАТО, испытания показали целесообразность многоуровневого подхода к защите и определили конкретные усовершенствования для предлагаемых решений. Компании-участники обязаны улучшать свои системы, причем наиболее критичные вопросы должны быть решены в течение следующих недель и месяцев.