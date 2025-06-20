Путін цинічно назвав всю Україну "російською" та пригрозив захопити Суми

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ не домагається капітуляції з боку України. Також він назвав українців і росіян "одним народом". Такі заяви він зробив під час Петербурзького міжнародного економічного форуму 2025 року 20 червня.
Головні тези:
- Путін цинічно назвав Україну “російською” та заявив, що не домогається капітуляції з боку України.
- Президент Росії вважає українців і росіян “одним народом” та заявив, що все це територія Росії.
- Путін не виключає захоплення міста Сум та звинувачує Захід у війні проти України.
Путін цинічно назвав всю Україну “російською”
У Путіна запитали, чи шукає він беззастережної капітуляції з боку України, як президент США Дональд Трамп з боку Ірану. У відповідь на це глава Кремля сказав, що війна Росії проти України є "принципово іншою ситуацією".
Ми не добиваємося капітуляції з боку України. Ми наполягаємо на визнанні реалій, які склалися на землі, — цинічно додав він.
Також Путін заявив, що росіяни й українці нібито "є одним народом".
Також Путін хвалькувато заявив, що не виключає захоплення Сум, хоча поки такого завдання не ставить. І сказав, що, за давньою традицією, там, де ступала нога російського солдата — там і Росія.
Також Путін звинуватив у війні Росії проти України Захід. Щодо ситуації на Курщині, то російський диктатор брехливо заявив, що ЗСУ втратили там 76 тис людей.
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