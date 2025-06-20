Путін цинічно назвав всю Україну "російською" та пригрозив захопити Суми

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ не домагається капітуляції з боку України. Також він назвав українців і росіян "одним народом". Такі заяви він зробив під час Петербурзького міжнародного економічного форуму 2025 року 20 червня.

Путін цинічно назвав всю Україну “російською”

У Путіна запитали, чи шукає він беззастережної капітуляції з боку України, як президент США Дональд Трамп з боку Ірану. У відповідь на це глава Кремля сказав, що війна Росії проти України є "принципово іншою ситуацією".

Ми не добиваємося капітуляції з боку України. Ми наполягаємо на визнанні реалій, які склалися на землі, — цинічно додав він.

Також Путін заявив, що росіяни й українці нібито "є одним народом".

У цьому сенсі вся Україна наша. Але ми виходимо з реалій, що склалися, є люди, які хочуть суверенітету. Ми не піддавали право українського народу на незалежність і суверенітет. Але положення суверенітету виходять із того, що Україна — це позаблокова, позаядерна і нейтральна держава. Поширити

Також Путін хвалькувато заявив, що не виключає захоплення Сум, хоча поки такого завдання не ставить. І сказав, що, за давньою традицією, там, де ступала нога російського солдата — там і Росія.

Також Путін звинуватив у війні Росії проти України Захід. Щодо ситуації на Курщині, то російський диктатор брехливо заявив, що ЗСУ втратили там 76 тис людей.