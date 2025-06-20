Путин цинично назвал всю Украину "российской" и пригрозил захватить Сумы
Категория
Мир
Дата публикации

Путин цинично назвал всю Украину "российской" и пригрозил захватить Сумы

Путин
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Источник:  online.ua

Нелегитимный президент России Владимир Путин заявил, что РФ не добивается капитуляции со стороны Украины. Также он назвал украинцев и россиян "одним народом".

Главные тезисы

  • Путин цинично назвал всю Украину “российской” и угрожает захватить город Сумы.
  • Путин считает украинцев и россиян “одним народом”.
  • Путин обвинил Запад в войне против Украины и лживо заявил о потерях ВСУ на Курщине.

Путин цинично назвал всю Украину "российской"

У Путина спросили, ищет ли он безоговорочной капитуляции со стороны Украины как президент США Дональд Трамп со стороны Ирана. В ответ на это глава Кремля сказал, что война России против Украины является "принципиально другой ситуацией".

Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании сложившихся на земле реалий, — цинично добавил он.

Также Путин заявил, что россияне и украинцы якобы "являются одним народом".

В этом смысле вся наша Украина. Но мы исходим из сложившихся реалий есть люди, которые хотят суверенитета. Мы не подвергали право украинского народа на независимость и суверенитет. Но положения суверенитета исходят из того, что Украина — это внеблоковое, внеядерное и нейтральное государство.

Также Путин хвастливо заявил, что не исключает захвата Сум, хотя пока такой задачи не ставит. И сказал, что, по давней традиции, там, где ступала нога русского солдата, там и Россия.

Также Путин обвинил в войне России против Украины Запад. Что касается ситуации в Курщине, то российский диктатор лживо заявил, что ВСУ потеряли там 76 тыс человек.

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