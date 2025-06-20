Путин цинично назвал всю Украину "российской" и пригрозил захватить Сумы

Нелегитимный президент России Владимир Путин заявил, что РФ не добивается капитуляции со стороны Украины. Также он назвал украинцев и россиян "одним народом".
Главные тезисы
- Путин цинично назвал всю Украину “российской” и угрожает захватить город Сумы.
- Путин считает украинцев и россиян “одним народом”.
- Путин обвинил Запад в войне против Украины и лживо заявил о потерях ВСУ на Курщине.
Путин цинично назвал всю Украину "российской"
У Путина спросили, ищет ли он безоговорочной капитуляции со стороны Украины как президент США Дональд Трамп со стороны Ирана. В ответ на это глава Кремля сказал, что война России против Украины является "принципиально другой ситуацией".
Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании сложившихся на земле реалий, — цинично добавил он.
Также Путин заявил, что россияне и украинцы якобы "являются одним народом".
Также Путин хвастливо заявил, что не исключает захвата Сум, хотя пока такой задачи не ставит. И сказал, что, по давней традиции, там, где ступала нога русского солдата, там и Россия.
Также Путин обвинил в войне России против Украины Запад. Что касается ситуации в Курщине, то российский диктатор лживо заявил, что ВСУ потеряли там 76 тыс человек.
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