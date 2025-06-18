Шок і обурення. Як насправді команда Путіна відреагувала на "Павутину"

Згідно з даними інсайдерів, в Кремлі панували шок і обурення після ударів Служби безпеки України по російських стратегічних бомбардувальниках. Ба більше, вказано, що деякі члени команди Путіна сприйняли удари як особисту трагедію.
Головні тези:
- Попри обурення у Кремлі, поки що не було ухвалено змін щодо формату військових операцій проти України.
- Поточна ситуація на фронті "повністю влаштовує" Путіна.
“Павутина” вибила Кремль з колії
Як вдалося дізнатися журналістам, в оточенні російського диктора почали лунати заклики до офіційного "оголошення війни" Україні замість там званого "СВО".
Окрім того, націоналісти схиляються до думки, що Путін зайшов недостатньо далеко.
На їхнє переконання, нелегітимний глава Кремля повинен набрати ще мільйон людей і знищити уряд Володимира Зеленського щоденними ракетними ударами по Києву.
Попри це, як вдалося дізнатися інсайдерам, "Павутина" не призвела до масштабних політичних дискусій або перегляду формату військових операцій.
Ще одне анонімне джерело додало, що російський диктатор поки не готовий оголосити війну Україні, оскільки поточна ситуація його "повністю влаштовує”.
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