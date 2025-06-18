Шок і обурення. Як насправді команда Путіна відреагувала на "Павутину"

Згідно з даними інсайдерів, в Кремлі панували шок і обурення після ударів Служби безпеки України по російських стратегічних бомбардувальниках. Ба більше, вказано, що деякі члени команди Путіна сприйняли удари як особисту трагедію.

“Павутина” вибила Кремль з колії

Як вдалося дізнатися журналістам, в оточенні російського диктора почали лунати заклики до офіційного "оголошення війни" Україні замість там званого "СВО".

Окрім того, націоналісти схиляються до думки, що Путін зайшов недостатньо далеко.

На їхнє переконання, нелегітимний глава Кремля повинен набрати ще мільйон людей і знищити уряд Володимира Зеленського щоденними ракетними ударами по Києву.

Російські "яструби", тобто прихильники посилення війни, вважають, що офіційне оголошення війни дасть змогу здійснити ескалацію — щоденні удари міжконтинентальними ракетами і, можливо, застосування тактичної ядерної зброї. Також вони розраховують на масову мобілізацію, в рамках якої Росія може призвати до 2 млн резервістів. Поширити

Попри це, як вдалося дізнатися інсайдерам, "Павутина" не призвела до масштабних політичних дискусій або перегляду формату військових операцій.