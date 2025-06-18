Шок і обурення. Як насправді команда Путіна відреагувала на "Павутину"
Категорія
Україна
Дата публікації

Шок і обурення. Як насправді команда Путіна відреагувала на "Павутину"

“Павутина” вибила Кремль з колії
Джерело:  The Telegraph

Згідно з даними інсайдерів, в Кремлі панували шок і обурення після ударів Служби безпеки України по російських стратегічних бомбардувальниках. Ба більше, вказано, що деякі члени команди Путіна сприйняли удари як особисту трагедію.

Головні тези:

  • Попри обурення у Кремлі, поки що не було ухвалено змін щодо формату військових операцій проти України.
  • Поточна ситуація на фронті "повністю влаштовує" Путіна.

“Павутина” вибила Кремль з колії

Як вдалося дізнатися журналістам, в оточенні російського диктора почали лунати заклики до офіційного "оголошення війни" Україні замість там званого "СВО".

Окрім того, націоналісти схиляються до думки, що Путін зайшов недостатньо далеко.

На їхнє переконання, нелегітимний глава Кремля повинен набрати ще мільйон людей і знищити уряд Володимира Зеленського щоденними ракетними ударами по Києву.

Російські "яструби", тобто прихильники посилення війни, вважають, що офіційне оголошення війни дасть змогу здійснити ескалацію — щоденні удари міжконтинентальними ракетами і, можливо, застосування тактичної ядерної зброї. Також вони розраховують на масову мобілізацію, в рамках якої Росія може призвати до 2 млн резервістів.

Попри це, як вдалося дізнатися інсайдерам, "Павутина" не призвела до масштабних політичних дискусій або перегляду формату військових операцій.

Ще одне анонімне джерело додало, що російський диктатор поки не готовий оголосити війну Україні, оскільки поточна ситуація його "повністю влаштовує”.

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