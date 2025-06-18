"Це довгостроковий план". Каллас б'є на сполох через наміри Путіна
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"Це довгостроковий план". Каллас б'є на сполох через наміри Путіна

Росія планує довгострокову агресію
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Джерело:  The Guardian

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас під час виступу в Європарламенті заявила, що Росія вже перетворилася на безпосередню загрозу для ЄС, тому вкрай важливо посилювати допомогу Україні.

Головні тези:

  • Україна потребує подальшої підтримки з боку ЄС та усіх своїх союзників.
  • У 2024 році Путін витратив на оборону більше, ніж весь Євросоюз.

Росія планує довгострокову агресію

На тлі останніх подій Кая Каллас закликала союзників робити все можливе для України, а також для власної безпеки.

Цитуючи мого друга, генерального секретаря НАТО Марка Рютте: якщо ми не будемо надавати Україні подальшу допомогу, нам усім слід почати вивчати російську мову.

Кая Каллас

Кая Каллас

Очільниця європейської дипломатії

На її переконання, чим потужнішою є Україна на фронті сьогодні, тим сильнішою вона буде за столом переговорів, коли РФ врешті-решт буде готова домовлятися

Вона також закликала союзників не ігнорувати численні гібридні акти, які країна-агресорка здійснює проти країн ЄС.

Насамперед йдеться про порушення повітряного простору, проведення військових навчань біля кордонів ЄС, атаки на інфраструктуру, вербування злочинців для здійснення диверсій тощо.

Каллас також нагадала, що в 2024 році Путін витратив на оборону більше, ніж весь Європейський Союз.

Цього року Росія витрачає на оборону більше, ніж на охорону здоров'я, освіту і соціальну політику разом узяті. Це довгостроковий план довгострокової агресії, — додала вона.

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