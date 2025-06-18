"Це довгостроковий план". Каллас б'є на сполох через наміри Путіна

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас під час виступу в Європарламенті заявила, що Росія вже перетворилася на безпосередню загрозу для ЄС, тому вкрай важливо посилювати допомогу Україні.

Росія планує довгострокову агресію

На тлі останніх подій Кая Каллас закликала союзників робити все можливе для України, а також для власної безпеки.

Цитуючи мого друга, генерального секретаря НАТО Марка Рютте: якщо ми не будемо надавати Україні подальшу допомогу, нам усім слід почати вивчати російську мову. Кая Каллас Очільниця європейської дипломатії

На її переконання, чим потужнішою є Україна на фронті сьогодні, тим сильнішою вона буде за столом переговорів, коли РФ врешті-решт буде готова домовлятися

Вона також закликала союзників не ігнорувати численні гібридні акти, які країна-агресорка здійснює проти країн ЄС.

Насамперед йдеться про порушення повітряного простору, проведення військових навчань біля кордонів ЄС, атаки на інфраструктуру, вербування злочинців для здійснення диверсій тощо.

Каллас також нагадала, що в 2024 році Путін витратив на оборону більше, ніж весь Європейський Союз.