"Це довгостроковий план". Каллас б'є на сполох через наміри Путіна

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас під час виступу в Європарламенті заявила, що Росія вже перетворилася на безпосередню загрозу для ЄС, тому вкрай важливо посилювати допомогу Україні.
Головні тези:
- Україна потребує подальшої підтримки з боку ЄС та усіх своїх союзників.
- У 2024 році Путін витратив на оборону більше, ніж весь Євросоюз.
Росія планує довгострокову агресію
На тлі останніх подій Кая Каллас закликала союзників робити все можливе для України, а також для власної безпеки.
На її переконання, чим потужнішою є Україна на фронті сьогодні, тим сильнішою вона буде за столом переговорів, коли РФ врешті-решт буде готова домовлятися
Вона також закликала союзників не ігнорувати численні гібридні акти, які країна-агресорка здійснює проти країн ЄС.
Насамперед йдеться про порушення повітряного простору, проведення військових навчань біля кордонів ЄС, атаки на інфраструктуру, вербування злочинців для здійснення диверсій тощо.
Каллас також нагадала, що в 2024 році Путін витратив на оборону більше, ніж весь Європейський Союз.
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