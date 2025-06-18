"Это долгосрочный план". Каллас бьет тревогу из-за намерений Путина
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"Это долгосрочный план". Каллас бьет тревогу из-за намерений Путина

Россия планирует долгосрочную агрессию
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Источник:  The Guardian

Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте заявила, что Россия уже превратилась в непосредственную угрозу для ЕС, поэтому крайне важно усиливать помощь Украине.

Главные тезисы

  • Украина нуждается в дальнейшей поддержке со стороны ЕС и всех своих союзников.
  • В 2024 году Путин потратил на оборону больше, чем весь Евросоюз.

Россия планирует долгосрочную агрессию

На фоне последних событий Кайя Каллас призвала союзников делать все возможное для Украины, а также для собственной безопасности.

Цитируя моего друга генерального секретаря НАТО Марка Рютте: если мы не будем оказывать Украине дальнейшую помощь, нам всем следует начать учить русский язык.

Кая Каллас

Кая Каллас

Глава европейской дипломатии

По ее убеждению, чем мощнее Украина на фронте сегодня, тем сильнее она будет за столом переговоров, когда РФ в конце концов будет готова договариваться.

Она также призвала союзников не игнорировать многочисленные гибридные акты, которые страна-агрессор совершает против стран ЕС.

В первую очередь речь идет о нарушении воздушного пространства, проведении военных учений у границ ЕС, атаках на инфраструктуру, вербовке преступников для осуществления диверсий и т.д.

Каллас также напомнила, что в 2024 году Путин потратил на оборону больше, чем весь Европейский союз.

В этом году Россия тратит на оборону больше, чем на здравоохранение, образование и социальную политику вместе. Это долгосрочный план долгосрочной агрессии, — добавила она.

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