"Это долгосрочный план". Каллас бьет тревогу из-за намерений Путина

Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте заявила, что Россия уже превратилась в непосредственную угрозу для ЕС, поэтому крайне важно усиливать помощь Украине.
Главные тезисы
- Украина нуждается в дальнейшей поддержке со стороны ЕС и всех своих союзников.
- В 2024 году Путин потратил на оборону больше, чем весь Евросоюз.
Россия планирует долгосрочную агрессию
На фоне последних событий Кайя Каллас призвала союзников делать все возможное для Украины, а также для собственной безопасности.
По ее убеждению, чем мощнее Украина на фронте сегодня, тем сильнее она будет за столом переговоров, когда РФ в конце концов будет готова договариваться.
Она также призвала союзников не игнорировать многочисленные гибридные акты, которые страна-агрессор совершает против стран ЕС.
В первую очередь речь идет о нарушении воздушного пространства, проведении военных учений у границ ЕС, атаках на инфраструктуру, вербовке преступников для осуществления диверсий и т.д.
Каллас также напомнила, что в 2024 году Путин потратил на оборону больше, чем весь Европейский союз.
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