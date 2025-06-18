G7 не приняла заявление по Украине. СМИ узнали причину
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G7 не приняла заявление по Украине. СМИ узнали причину

Трамп заблокировал важное заявление G7
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Источник:  Reuters

Журналисты обращают внимание на то, что саммит "Большой семерки" (G7) завершился без совместного заявления по поводу захватнической войны России против Украины. Согласно данным СМИ, это произошло из-за позиции американского лидера Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Лидер Канады планирует опубликовать отдельное заявление с призывом к ужесточению санкций против России.
  • Дональд Трамп проявил интерес к идее усиления давления на РФ, но не дал никаких конкретных обещаний.

Трамп заблокировал важное заявление G7

По словам инсайдеров, Канада, которая в 2025 году председательствует в "Группе семи", была вынуждена отказаться от планов решительного заявления по Украине.

Это произошло из-за того, что глава Белого дома и члены его команды выразили несогласие с ее формулировкой.

На фоне последних событий лидер Канады Марк Карни намерен отдельно опубликовать заявление главы G7, в котором призовет к ужесточению санкций против России и поддержит мирные инициативы под руководством США.

Что важно понимать, в результате было принято 6 отдельных заявлений, но вопрос Украины остался без консолидированной позиции.

Европейские союзники Украины делали все возможное, чтобы убедить Дональда Трампа в важности усиления санкционного давления на Россию.

Как утверждают инсайдеры, президент США проявил интерес к идее усиления давления, но не дал никаких обещаний.

6 из 7 лидеров G7 были готовы поддержать жесткую формулировку по России, однако США настаивали на смягчении текста, поскольку боялись негативного влияния на возможные мирные переговоры.

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