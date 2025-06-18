G7 не приняла заявление по Украине. СМИ узнали причину

Журналисты обращают внимание на то, что саммит "Большой семерки" (G7) завершился без совместного заявления по поводу захватнической войны России против Украины. Согласно данным СМИ, это произошло из-за позиции американского лидера Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Лидер Канады планирует опубликовать отдельное заявление с призывом к ужесточению санкций против России.
- Дональд Трамп проявил интерес к идее усиления давления на РФ, но не дал никаких конкретных обещаний.
Трамп заблокировал важное заявление G7
По словам инсайдеров, Канада, которая в 2025 году председательствует в "Группе семи", была вынуждена отказаться от планов решительного заявления по Украине.
Это произошло из-за того, что глава Белого дома и члены его команды выразили несогласие с ее формулировкой.
На фоне последних событий лидер Канады Марк Карни намерен отдельно опубликовать заявление главы G7, в котором призовет к ужесточению санкций против России и поддержит мирные инициативы под руководством США.
Что важно понимать, в результате было принято 6 отдельных заявлений, но вопрос Украины остался без консолидированной позиции.
Европейские союзники Украины делали все возможное, чтобы убедить Дональда Трампа в важности усиления санкционного давления на Россию.
Как утверждают инсайдеры, президент США проявил интерес к идее усиления давления, но не дал никаких обещаний.
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