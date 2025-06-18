Усиление давления на РФ. Смогли ли лидеры G7 убедить Трампа

По словам инсайдеров издания Bloomberg, несмотря на активные попытки лидерам "Большой семерки" не удалось подтолкнуть президента США Дональда Трампа к введению более жестких санкций против России.

Трамп не хочет усиливать давление на РФ

Ни для кого не секрет, что глава Белого дома многократно призвал российского диктатора Путина согласиться на прекращение военных действий против Украины.

Поскольку последний не спешил соглашаться на эту просьбу — Трамп угрожал Кремлю санкциями, однако до сих пор ничего не сделал на этом пути.

На саммите G7 в Канаде Трамп разочаровал союзников, заявив, что санкции США стоят много денег. Он повторил этот аргумент и во время ужина лидеров, который состоялся за закрытыми дверями, — рассказывают анонимные источники. Поделиться

На фоне последних событий европейские союзники Киева теряют терпение и доверие к американскому лидеру.

Тем не менее, члены ЕС не разрывают сотрудничество с Дональдом Трампом и не хотят его раздражать.

Все равно официальный Брюссель продолжает искать способы помочь Украине в ситуации, когда Штаты все меньше желают оказывать ей помощь.