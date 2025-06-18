Усиление давления на РФ. Смогли ли лидеры G7 убедить Трампа
Категория
Экономика
Дата публикации

Усиление давления на РФ. Смогли ли лидеры G7 убедить Трампа

Трамп не хочет усиливать давление на РФ
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Источник:  Bloomberg

По словам инсайдеров издания Bloomberg, несмотря на активные попытки лидерам "Большой семерки" не удалось подтолкнуть президента США Дональда Трампа к введению более жестких санкций против России.

Главные тезисы

  • Трамп цинично жалуется, что новые санкции будут связаны с большими затратами.
  • Европейские союзники Киева выражают разочарование в Трампе, но не разрывают сотрудничество с ним.

Трамп не хочет усиливать давление на РФ

Ни для кого не секрет, что глава Белого дома многократно призвал российского диктатора Путина согласиться на прекращение военных действий против Украины.

Поскольку последний не спешил соглашаться на эту просьбу — Трамп угрожал Кремлю санкциями, однако до сих пор ничего не сделал на этом пути.

На саммите G7 в Канаде Трамп разочаровал союзников, заявив, что санкции США стоят много денег. Он повторил этот аргумент и во время ужина лидеров, который состоялся за закрытыми дверями, — рассказывают анонимные источники.

На фоне последних событий европейские союзники Киева теряют терпение и доверие к американскому лидеру.

Тем не менее, члены ЕС не разрывают сотрудничество с Дональдом Трампом и не хотят его раздражать.

Все равно официальный Брюссель продолжает искать способы помочь Украине в ситуации, когда Штаты все меньше желают оказывать ей помощь.

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