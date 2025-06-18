Посилення тиску на РФ. Чи змогли лідери G7 переконати Трампа

За словами інсайдерів видання Bloomberg, попри активні спроби лідерам "Великої сімки" не вдалося підштовхнути президента США Дональда Трампа до введення жорсткіших санкцій проти Росії.

Трамп не хоче посилювати тиск на РФ

Ні для кого не секрет, що очільник Білого дому багато разів закликав російського диктатора Путіна погодитися на припинення воєнних дій проти України.

Оскільки останній не поспішав погоджуватися на це прохання — Трамп погрожував Кремлю санкціями, однак досі нічого не зробив на цьому шляху.

На саміті G7 у Канаді Трамп розчарував союзників, заявивши, що санкції США коштують багато грошей. Він повторив цей аргумент і під час вечері лідерів, яка відбулась за зачиненими дверима, — розповідають анонімні джерела. Поширити

На тлі останніх подій європейські союзники Києва втрачають терпіння, а також довіру до американського лідера.

Попри це, члени ЄС не розривають співпрацю з Дональдом Трампом і не хочуть його дратувати.

Все одно офіційний Брюссель продовжує шукати способи допомогти Україні в ситуації, коли Штати дедалі менше бажають надавати їй допомогу.