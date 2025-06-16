"Я не вірю". Макрон розкритикував нову ідею Трампу щодо Путіна

Французький лідер Емманюель Макрон не приховує, що обурений пропозицією американського колеги Дональда Трампа щодо участі воєнного злочинця та російського диктатора Володимира Путіна у посередницьких зусиллях між Ізраїлем та Іраном.
Головні тези:
- Президент Франції нагадав про агресивну політику РФ та відсутність авторитету для таких посередницьких дій.
- Зустріч Трампа з українським президентом Зеленським запланована на 17 червня.
Макрон не підтримав ідею Трампа
Свою позицію з цього приводу президент Франції оголосив на тлі візиту до Гренландії.
Він нагадав міжнародній спільноті про те, що країні-агресорці РФ "бракує авторитету" для подібних посередницьких зусиль.
Що важливо розуміти, 15 червня Трамп офіційно підтвердив, що "був би відкритий" до участі російського диктатора Путіна у посередницьких зусиллях між Ізраїлем та Іраном.
14 червня сторони здійснили телефонні перемовини. Цього разу у центрі їхньої уваг був конфлікт між Іраном та Ізраїлем.
Згодом американський лідер офіційно підтвердив, що переговори з Росією щодо Україн відбудуться уже цього тижня.
Згідно з даними інсайдерів, Дональд Трамп має намір зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським уже 17 червня.
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