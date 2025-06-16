"Я не вірю". Макрон розкритикував нову ідею Трампу щодо Путіна

Французький лідер Емманюель Макрон не приховує, що обурений пропозицією американського колеги Дональда Трампа щодо участі воєнного злочинця та російського диктатора Володимира Путіна у посередницьких зусиллях між Ізраїлем та Іраном.

Макрон не підтримав ідею Трампа

Свою позицію з цього приводу президент Франції оголосив на тлі візиту до Гренландії.

Він нагадав міжнародній спільноті про те, що країні-агресорці РФ "бракує авторитету" для подібних посередницьких зусиль.

Я не вірю, що Росія, яка зараз бере участь у конфлікті високої інтенсивності (війні проти України — ред.) та вирішила не поважати Статут ООН протягом кількох років, може бути посередником. Емманюель Макрон Президент Франції

Що важливо розуміти, 15 червня Трамп офіційно підтвердив, що "був би відкритий" до участі російського диктатора Путіна у посередницьких зусиллях між Ізраїлем та Іраном.

14 червня сторони здійснили телефонні перемовини. Цього разу у центрі їхньої уваг був конфлікт між Іраном та Ізраїлем.

Згодом американський лідер офіційно підтвердив, що переговори з Росією щодо Україн відбудуться уже цього тижня.