Трамп хоче зустрітися із Зеленським — де та коли

Президент США Дональд Трамп має намір провести переговори з українським лідером Володимиром Зеленським на полях саміту G7 в Канаді.
Головні тези:
- Переговори між Трампом та Зеленським можуть відбутися уже 17 червня.
- Ця зустріч буде важливим кроком у посиленні співпраці між США та Україною.
Що відомо про потенційну зустріч Зеленського і Трампа
За словами західних журналістів, про намір очільника Білого дому розповів представник уряду США перед офіційним початком саміту в Кананаскісі.
Згідно з останніми даними, український лідер Володимир Зеленський дійсно планує відвідати саміт у Канаді 17 червня.
Адміністрація Дональда Трампа дала зрозуміти, що у президента США запланована також двостороння зустріч з мексиканською колегою Клаудією Шейнбаум.
Що важливо розуміти, американський та український лідери востаннє проводили переговори віч-на-віч наприкінці квітня на полях похорону покійного Папи Франциска у Ватикані.
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