Трамп хоче зустрітися із Зеленським — де та коли

Президент США Дональд Трамп має намір провести переговори з українським лідером Володимиром Зеленським на полях саміту G7 в Канаді.

Що відомо про потенційну зустріч Зеленського і Трампа

За словами західних журналістів, про намір очільника Білого дому розповів представник уряду США перед офіційним початком саміту в Кананаскісі.

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським для проведення двосторонніх переговорів, — заявило ЗМІ анонімне джерело. Поширити

Згідно з останніми даними, український лідер Володимир Зеленський дійсно планує відвідати саміт у Канаді 17 червня.

Адміністрація Дональда Трампа дала зрозуміти, що у президента США запланована також двостороння зустріч з мексиканською колегою Клаудією Шейнбаум.

Що важливо розуміти, американський та український лідери востаннє проводили переговори віч-на-віч наприкінці квітня на полях похорону покійного Папи Франциска у Ватикані.