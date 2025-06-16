Трамп хоче зустрітися із Зеленським — де та коли
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Трамп хоче зустрітися із Зеленським — де та коли

Що відомо про потенційну зустріч Зеленського і Трампа
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Джерело:  NTV

Президент США Дональд Трамп має намір провести переговори з українським лідером Володимиром Зеленським на полях саміту G7 в Канаді. 

Головні тези:

  • Переговори між Трампом та Зеленським можуть відбутися уже 17 червня.
  • Ця зустріч буде важливим кроком у посиленні співпраці між США та Україною.

Що відомо про потенційну зустріч Зеленського і Трампа

За словами західних журналістів, про намір очільника Білого дому розповів представник уряду США перед офіційним початком саміту в Кананаскісі.

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським для проведення двосторонніх переговорів, — заявило ЗМІ анонімне джерело.

Згідно з останніми даними, український лідер Володимир Зеленський дійсно планує відвідати саміт у Канаді 17 червня.

Адміністрація Дональда Трампа дала зрозуміти, що у президента США запланована також двостороння зустріч з мексиканською колегою Клаудією Шейнбаум.

Що важливо розуміти, американський та український лідери востаннє проводили переговори віч-на-віч наприкінці квітня на полях похорону покійного Папи Франциска у Ватикані.

Раніше, нагадаємо, президент Володимир Зеленський охарактеризував переговори між США та Росією як "дуже теплу бесіду", наголосивши, що Путін зрештою обдурить Дональда Трампа.

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