Мільйони людей вийшли на протести проти Трампа — фото та відео

Різні міста США охопили сотні масштабних акцій протесту, у межах яких американці висловлюють свою незгоду з політикою президента Дональда Трампа та його адміністрації. Демонстрації проходяться під гаслом "Ніяких королів" (No Kings), а їхні учасники критикують зловживання Трампа своїми повноваженнями.
Головні тези:
- Мітинг у Сіетлі, на який прийшло понад 70 тисяч людей, став найбільшим в центрі міста.
- Влада намагається залякати учасників протестів за допомогою Нацгвардії та поліції.
Протести у США набирають обертів
Організатори акцій протесту стверджують, що до них долучилися уже "мільйони" американців, а також громадян інших країн.
Влада на місцях постійно закликає учасників протестів до спокою, а також намагається залякати людей залученням Національної гвардії США до розгону демонстрацій.
Що важливо розуміти, це вже не вперше, коли проти політики Дональда Трампа та його команди влаштовують десятки дрібніших акцій протесту замість однієї великої.
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