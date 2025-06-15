Мільйони людей вийшли на протести проти Трампа — фото та відео

Різні міста США охопили сотні масштабних акцій протесту, у межах яких американці висловлюють свою незгоду з політикою президента Дональда Трампа та його адміністрації. Демонстрації проходяться під гаслом "Ніяких королів" (No Kings), а їхні учасники критикують зловживання Трампа своїми повноваженнями.

Протести у США набирають обертів

Організатори акцій протесту стверджують, що до них долучилися уже "мільйони" американців, а також громадян інших країн.

Мітинг в Атланті, розрахований на 5000 людей, швидко досяг своєї межі, і тисячі людей зібралися за бар'єрами, щоб послухати ораторів перед будівлею Капітолію штату. За оцінками посадовців у Сіетлі, понад 70 тисяч людей взяли участь у найбільшому мітингу в центрі міста. Поширити

Фото: facebook.com/FightforaUnion

Влада на місцях постійно закликає учасників протестів до спокою, а також намагається залякати людей залученням Національної гвардії США до розгону демонстрацій.

Сутички були поодинокими. Поліція в Лос-Анджелесі, де тижнем раніше спалахнули протести через федеральні рейди проти іммігрантів, застосувала сльозогінний газ і засоби для контролю натовпу, щоб розігнати протестувальників після закінчення заходу. Поширити

Фото: facebook.com/FightforaUnion

Що важливо розуміти, це вже не вперше, коли проти політики Дональда Трампа та його команди влаштовують десятки дрібніших акцій протесту замість однієї великої.