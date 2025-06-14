Хто може зупинити Путіна — Зеленський назвав єдину людину

Дуже важливо обмежити саме прайскепи, адже саме нафта — головне джерело їхнього доходу. Через те, що зараз відбувається на Близькому Сході, ціни на нафту ще підскочили, а це безпосередньо впливає на безпеку Європи. І тому прайскепи на нафту дуже важливі.