Хто може зупинити Путіна — Зеленський назвав єдину людину

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, лише президент США Дональд Трамп наразі може зупинити російського диктатора Володимира Путіна та загарбницьку війну, яку той уже понад 11 років веде проти України.
Головні тези:
- Для того, щоб зупинити Путіна, необхідно обмежити його фінансові ресурси, насамперед нафтові доходи.
- Український президент закликає до посилення санкційного тиску на РФ.
Зеленський досі розраховує на Трампа
На переконання глави держави, у ситуації, що склалася, вкрай важливо посилювати санкційний тиск на країну-агресорку РФ.
Насамперед під удари Заходу має потрапити російський банківський сектор, тіньовий флот, ціни на нафту.
Володимир Зеленський вкотре нагадує союзникам України, що санкції — це дуже потужний інструмент.
За його словами, якщо перекрити шляхи обходу санкцій, то компоненти до ракет, включно з балістичними ракетами, просто не надходитимуть у Росію.
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