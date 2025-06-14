Хто може зупинити Путіна — Зеленський назвав єдину людину
Категорія
Політика
Дата публікації

Хто може зупинити Путіна — Зеленський назвав єдину людину

Володимир Зеленський
Зеленський досі розраховує на Трампа

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, лише президент США Дональд Трамп наразі може зупинити російського диктатора Володимира Путіна та загарбницьку війну, яку той уже понад 11 років веде проти України.

Головні тези:

  • Для того, щоб зупинити Путіна, необхідно обмежити його фінансові ресурси, насамперед нафтові доходи.
  • Український президент закликає до посилення санкційного тиску на РФ.

Зеленський досі розраховує на Трампа

Ніхто не зміг зупинити Путіна. Залишається тільки Трамп — він може його зупинити. Але для цього Путін повинен втрачати гроші. І тільки тоді він не зможе збільшувати свою армію та військовий сектор.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Глава держави

На переконання глави держави, у ситуації, що склалася, вкрай важливо посилювати санкційний тиск на країну-агресорку РФ.

Насамперед під удари Заходу має потрапити російський банківський сектор, тіньовий флот, ціни на нафту.

Дуже важливо обмежити саме прайскепи, адже саме нафта — головне джерело їхнього доходу. Через те, що зараз відбувається на Близькому Сході, ціни на нафту ще підскочили, а це безпосередньо впливає на безпеку Європи. І тому прайскепи на нафту дуже важливі.

Володимир Зеленський вкотре нагадує союзникам України, що санкції — це дуже потужний інструмент.

За його словами, якщо перекрити шляхи обходу санкцій, то компоненти до ракет, включно з балістичними ракетами, просто не надходитимуть у Росію.

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