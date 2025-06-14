Кто может остановить Путина — Зеленский назвал единственного человека
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Политика
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Кто может остановить Путина — Зеленский назвал единственного человека

Владимир Зеленский
Зеленский до сих пор рассчитывает на Трампа
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По убеждению украинского лидера Владимира Зеленского, только президент США Дональд Трамп может остановить российского диктатора Владимира Путина и захватническую войну, которую тот уже более 11 лет ведет против Украины.

Главные тезисы

  • Для того чтобы остановить Путина, необходимо ограничить его финансовые ресурсы, прежде всего нефтяные доходы.
  • Украинский президент призывает к ужесточению санкционного давления на РФ.

Зеленский до сих пор рассчитывает на Трампа

Никто не смог остановить Путина. Остается только Трамп — он может его остановить. Но только тогда он не сможет увеличивать свою армию и военный сектор.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Глава государства

По убеждению главы государства, в сложившейся ситуации крайне важно усиливать санкционное давление на страну-агрессорку РФ.

В первую очередь, под удары Запада должен попасть российский банковский сектор, теневой флот, цены на нефть.

Очень важно ограничить именно прайскепы, ведь нефть — главный источник их дохода. Из-за того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, цены на нефть еще подскочили, а это оказывает непосредственное влияние на безопасность Европы. Для этого прайскепы на нефть очень важны.

Владимир Зеленский в который раз напоминает союзникам Украины, что санкции — это очень мощный инструмент.

По его словам, если перекрыть пути обхода санкций, то компоненты к ракетам, включая баллистические ракеты, просто не будут поступать в Россию.

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