Кто может остановить Путина — Зеленский назвал единственного человека

Очень важно ограничить именно прайскепы, ведь нефть — главный источник их дохода. Из-за того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, цены на нефть еще подскочили, а это оказывает непосредственное влияние на безопасность Европы. Для этого прайскепы на нефть очень важны.