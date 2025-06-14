Кто может остановить Путина — Зеленский назвал единственного человека

По убеждению украинского лидера Владимира Зеленского, только президент США Дональд Трамп может остановить российского диктатора Владимира Путина и захватническую войну, которую тот уже более 11 лет ведет против Украины.
Главные тезисы
- Для того чтобы остановить Путина, необходимо ограничить его финансовые ресурсы, прежде всего нефтяные доходы.
- Украинский президент призывает к ужесточению санкционного давления на РФ.
Зеленский до сих пор рассчитывает на Трампа
По убеждению главы государства, в сложившейся ситуации крайне важно усиливать санкционное давление на страну-агрессорку РФ.
В первую очередь, под удары Запада должен попасть российский банковский сектор, теневой флот, цены на нефть.
Владимир Зеленский в который раз напоминает союзникам Украины, что санкции — это очень мощный инструмент.
По его словам, если перекрыть пути обхода санкций, то компоненты к ракетам, включая баллистические ракеты, просто не будут поступать в Россию.
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