Удар РФ по Запорожью — количество пострадавших возросло

В Запорожье в результате утренней атаки России количество пострадавших возросло до четырех.

Атака РФ по Запорожью: пострадали 4 человека

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Количество пострадавших в результате утренних обстрелов Запорожья увеличилось до четырех. Медики оказывают всю необходимую помощь. Поделиться

Пока неизвестные подробности относительно четвертого пострадали. Представители власти только говорят, что люди продолжают обращаться за помощью.

Сначала в ОВА сообщили о двух пострадавших полицейских, затем стало известно, что к медикам обратилась 62-летняя женщина, получившая переломы ног.

Бойцы ГСЧС почти 7 часов тушили пожар, возникший в гуманитарном составе в результате атаки дронов, написала секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко.

Пожар ликвидирован в 11:00. Продолжается разбор и проливка конструкций. Пожарные работали почти 7 часов подряд. Поделиться

В ГСЧС уточнили, что огонь охватил площадь 700 квадратных метров.

Спасатель и котенок

В Запорожье спасатели получили котенка из горящего здания, поврежденного в результате утренних обстрелов. Пушистика была передана волонтерам.

Как сообщалось, в результате атаки возник пожар в составе общественной организации, которая оказывала гуманитарную помощь жителям Несколько дней назад на склад была завезена продукция на 3 млн долл. Уничтожена также техника, которая помогала разгружать товар — электрокары, погрузчики, машины.