Удар РФ по Запорожью — количество пострадавших возросло

В Запорожье в результате утренней атаки России количество пострадавших возросло до четырех.
Главные тезисы
- Количество пострадавших в результате утренней атаки РФ по Запорожью увеличилось до четырех человек, включая полицейских и гражданских жителей.
- Медицинские работники оказывают всю необходимую помощь раненым после обстрела, включая 62-летнюю женщину с переломами ног.
- Спасатели потратили почти 7 часов на тушение пожара, возникшего в гуманитарном составе из-за атаки дронов.
Атака РФ по Запорожью: пострадали 4 человека
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
Пока неизвестные подробности относительно четвертого пострадали. Представители власти только говорят, что люди продолжают обращаться за помощью.
Сначала в ОВА сообщили о двух пострадавших полицейских, затем стало известно, что к медикам обратилась 62-летняя женщина, получившая переломы ног.
Бойцы ГСЧС почти 7 часов тушили пожар, возникший в гуманитарном составе в результате атаки дронов, написала секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко.
В ГСЧС уточнили, что огонь охватил площадь 700 квадратных метров.
В Запорожье спасатели получили котенка из горящего здания, поврежденного в результате утренних обстрелов. Пушистика была передана волонтерам.
Как сообщалось, в результате атаки возник пожар в составе общественной организации, которая оказывала гуманитарную помощь жителям Несколько дней назад на склад была завезена продукция на 3 млн долл. Уничтожена также техника, которая помогала разгружать товар — электрокары, погрузчики, машины.
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