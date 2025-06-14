Удар РФ по Запоріжжю — кількість постраждалих зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Запоріжжю — кількість постраждалих зросла

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя

У Запоріжжі внаслідок ранкової атаки Росії кількість постраждалих зросла до чотирьох.

Головні тези:

  • Кількість постраждалих в результаті ранкової атаки Росії по Запоріжжю збільшилась до чотирьох осіб.
  • Медичні працівники надають необхідну допомогу постраждалим після обстрілу Запоріжжя.
  • Пожежу, яка виникла у гуманітарному складі через атаку дронів, ліквідували рятувальники після майже 7 годин роботи.

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Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Запоріжжя збільшилась до чотирьох. Медики надають всю необхідну допомогу.

Наразі невідомі подробиці щодо четвертого постраждало. Представники влади лише кажуть, що люди продовжують звертатись по допомогу.

Спочатку в ОВА повідомили про двох постраждалих поліцейських, потім стало відомо, що до медиків звернулась 62-річна жінка, яка отримала переломи ніг.

Бійці ДСНС майже 7 годин гасили пожежу, що виникла у гуманітарному складі внаслідок атаки дронів, написала секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко.

Пожежу ліквідовано об 11:00. Триває розбір і проливка конструкцій. Вогнеборці працювали майже 7 годин поспіль.

У ДСНС уточнили, що вогонь охопив площу 700 метрів квадратних.

Рятувальник і кошеня

У Запоріжжі рятувальники дістали кошеня з палаючої будівлі, пошкодженої внаслідок ранкового обстрілу. Пухнастика передали волонтерам.

Як повідомлялось, внаслідок атаки виникла пожежа в складі громадської організації, яка надавала гуманітарну допомогу мешканцям. Кілька днів тому на склад було завезено продукції на 3 млн дол. Знищено також техніку, яка допомагала розвантажувати товар — електрокари, навантажувачі, машини.

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