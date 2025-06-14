Удар РФ по Запоріжжю — кількість постраждалих зросла

У Запоріжжі внаслідок ранкової атаки Росії кількість постраждалих зросла до чотирьох.
Головні тези:
- Кількість постраждалих в результаті ранкової атаки Росії по Запоріжжю збільшилась до чотирьох осіб.
- Медичні працівники надають необхідну допомогу постраждалим після обстрілу Запоріжжя.
- Пожежу, яка виникла у гуманітарному складі через атаку дронів, ліквідували рятувальники після майже 7 годин роботи.
Атака РФ по Запоріжжю: постраждало 4 людини
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Наразі невідомі подробиці щодо четвертого постраждало. Представники влади лише кажуть, що люди продовжують звертатись по допомогу.
Спочатку в ОВА повідомили про двох постраждалих поліцейських, потім стало відомо, що до медиків звернулась 62-річна жінка, яка отримала переломи ніг.
Бійці ДСНС майже 7 годин гасили пожежу, що виникла у гуманітарному складі внаслідок атаки дронів, написала секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко.
У ДСНС уточнили, що вогонь охопив площу 700 метрів квадратних.
У Запоріжжі рятувальники дістали кошеня з палаючої будівлі, пошкодженої внаслідок ранкового обстрілу. Пухнастика передали волонтерам.
Як повідомлялось, внаслідок атаки виникла пожежа в складі громадської організації, яка надавала гуманітарну допомогу мешканцям. Кілька днів тому на склад було завезено продукції на 3 млн дол. Знищено також техніку, яка допомагала розвантажувати товар — електрокари, навантажувачі, машини.
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