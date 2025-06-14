Украинские воины остановили наступление армии РФ на Сумщине

14 июня глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Силы обороны Украины смогли остановить наступление российских захватчиков на Сумском направлении. Что важно понимать, сейчас бои продолжаются вдоль границы.
Главные тезисы
- Украинским войскам удается успешно удерживать оборону на большинстве участков фронта.
- Главные бои – это Андреевка, Кондратовка, Алексеевка, Константиновка.
Зеленский рассказал о ситуации на фронте
Глава государства обращает внимание на то, что ключевые бои — это Андреевка, Кондратовка, Алексеевка, Константиновка.
Владимир Зеленский также отметил, что на Луганском направлении угрозу удалось ликвидировать.
По состоянию на сегодняшний день идут тяжелые бои на направлении Константиновки. У врага было преимущество, однако украинские воины продвигаются теперь по трассе.
Что важно понимать, в течение последней недели на Южно-Слободском направлении (Купянское, Харьковское направление) нет потерь позиций.
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