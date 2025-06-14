Украинские воины остановили наступление армии РФ на Сумщине
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины остановили наступление армии РФ на Сумщине

Зеленский рассказал о ситуации на фронте
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Источник:  Интерфакс-Украина

14 июня глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Силы обороны Украины смогли остановить наступление российских захватчиков на Сумском направлении. Что важно понимать, сейчас бои продолжаются вдоль границы.

Главные тезисы

  • Украинским войскам удается успешно удерживать оборону на большинстве участков фронта.
  • Главные бои – это Андреевка, Кондратовка, Алексеевка, Константиновка.

Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Северо-Слободское, которое мы называем Сумским направлением. Мы выравниваем позицию. Что важно: там 53 тысяч россиян. Бои там — вдоль границы. Вы должны понимать, что там враг остановлен. И максимальная глубина, на которой проходят бои, от границы — 7 км. Чтобы люди тоже понимали, как далеко Сумы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства обращает внимание на то, что ключевые бои — это Андреевка, Кондратовка, Алексеевка, Константиновка.

Не путать с Константиновкой Восточного направления. Юноша здесь тоже. Сегодня в Андреевке восстановлен контроль, — подтвердил украинский лидер.

Владимир Зеленский также отметил, что на Луганском направлении угрозу удалось ликвидировать.

По состоянию на сегодняшний день идут тяжелые бои на направлении Константиновки. У врага было преимущество, однако украинские воины продвигаются теперь по трассе.

Там продвижения врага нет. Но там ожесточенные бои. Днепровская область — тоже идут бои, продвижений сегодня нет, — заметил президент.

Что важно понимать, в течение последней недели на Южно-Слободском направлении (Купянское, Харьковское направление) нет потерь позиций.

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