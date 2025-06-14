В Украину вернули тела еще 1200 погибших граждан

14 июня в рамках договоренностей в Стамбуле был реализован очередной этап репатриационных мероприятий. Украина смогла вернуть еще 1200 тел, которые, по утверждению официальной Москвы, принадлежат украинским гражданам, в том числе воинам.

Украина продолжает возвращать тела погибших

Как сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ), уже в скором времени следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по обстоятельствам пропавших без вести. Поделиться

Кроме того, КШППВ выразил благодарность за помощь и вовлечение в процесс Международного Комитета Красного Креста.