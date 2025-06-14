В Украину вернули тела еще 1200 погибших граждан
Категория
Украина
Дата публикации

В Украину вернули тела еще 1200 погибших граждан

КШВОВ
Украина продолжает возвращать тела погибших
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14 июня в рамках договоренностей в Стамбуле был реализован очередной этап репатриационных мероприятий. Украина смогла вернуть еще 1200 тел, которые, по утверждению официальной Москвы, принадлежат украинским гражданам, в том числе воинам.

Главные тезисы

  • Экспертизы и идентификация тел будут проведены совместно следователями правоохранительных органов и экспертными учреждениями МВД.
  • Репатриационные мероприятия стали возможны благодаря совместной работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других структур.

Украина продолжает возвращать тела погибших

Как сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ), уже в скором времени следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по обстоятельствам пропавших без вести.

Кроме того, КШППВ выразил благодарность за помощь и вовлечение в процесс Международного Комитета Красного Креста.

Отдельная благодарность личному составу Центрального управления ЦВД ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВД Вооруженных Сил Украины, осуществляющего перевозку репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

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