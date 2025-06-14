В Украину вернули тела еще 1200 погибших граждан

14 июня в рамках договоренностей в Стамбуле был реализован очередной этап репатриационных мероприятий. Украина смогла вернуть еще 1200 тел, которые, по утверждению официальной Москвы, принадлежат украинским гражданам, в том числе воинам.
Главные тезисы
- Экспертизы и идентификация тел будут проведены совместно следователями правоохранительных органов и экспертными учреждениями МВД.
- Репатриационные мероприятия стали возможны благодаря совместной работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других структур.
Украина продолжает возвращать тела погибших
Как сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ), уже в скором времени следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.
Кроме того, КШППВ выразил благодарность за помощь и вовлечение в процесс Международного Комитета Красного Креста.
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