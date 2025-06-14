СБУ предотвратила теракт в Одессе — первые подробности

14 июня Служба безопасности Украины официально подтвердила, что смогла предотвратить теракт в Одессе, задержав агента ФСБ, планировавшего подорвать украинского военнослужащего.

СБУ отчитывается о результатах своей работы

Сотрудники украинской спецслужбы сумели поймать российского агента, который планировал подорвать офицера ВСУ.

На этот раз предателем родины оказался 31-летний житель Одесщины, завербованный через Телеграмм-каналы по поиску “легких денег”.

Сначала он выполнил так называемую «тестовую» задачу — поджег военный автомобиль, а уже потом российские кураторы передали ему инструкции по организации покушения.

В частности, он должен был забрать самодельное взрывное устройство (СИН) из заранее подготовленного тайника и заложить его на месте нахождения военного. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеские намерения и поэтапно задокументировали преступные действия злоумышленника. Поделиться

Как удалось узнать, российский агент должен был заложить взрывчатку с осколочными элементами поражения на детской площадке в одном из жилых районов Одессы.

После этого ФСБ хотела дистанционно активировать СВП с помощью мобильного телефона, которым была снаряжена взрывчатка.

Оперативники СБУ задержали злоумышленника «с поличным» сразу после того, как он заложил взрывное устройство на месте запланированного теракта. Поделиться

Ему избрана мера пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.