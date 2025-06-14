СБУ предотвратила теракт в Одессе — первые подробности

14 июня Служба безопасности Украины официально подтвердила, что смогла предотвратить теракт в Одессе, задержав агента ФСБ, планировавшего подорвать украинского военнослужащего.
Главные тезисы
- 31-летний житель Одесщины был завербован российскими кураторами через Телеграмм-каналы.
- После получения инструкций ему предстояло заложить взрывчатку с осколочными элементами на детской площадке в одном из жилых районов Одессы.
СБУ отчитывается о результатах своей работы
Сотрудники украинской спецслужбы сумели поймать российского агента, который планировал подорвать офицера ВСУ.
На этот раз предателем родины оказался 31-летний житель Одесщины, завербованный через Телеграмм-каналы по поиску “легких денег”.
Сначала он выполнил так называемую «тестовую» задачу — поджег военный автомобиль, а уже потом российские кураторы передали ему инструкции по организации покушения.
Как удалось узнать, российский агент должен был заложить взрывчатку с осколочными элементами поражения на детской площадке в одном из жилых районов Одессы.
После этого ФСБ хотела дистанционно активировать СВП с помощью мобильного телефона, которым была снаряжена взрывчатка.
Ему избрана мера пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.
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