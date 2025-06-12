СБУ и Нацполиция предотвратили масштабный теракт России в Ивано-Франковске

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция предотвратили масштабный теракт в Ивано-Франковске. По результатам действий на опережение заблокирована попытка ФСБ взорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) в центральном парке города.

Россия планировала теракт в центре Ивано-Франковска

Планы врага удалось сорвать благодаря 15-летней местной школьнице, которая заблаговременно обратилась в чат-бот СБУ «Спали» ФСБшника» и сообщила о намерениях оккупантов завербовать ее для совершения теракта.

По материалам дела на мессенджер девушки вышел сотрудник российской спецслужбы и предложил деньги в обмен на сотрудничество.

Во время проведения оперативной комбинации правоохранители узнали, что по инструкции окупантов несовершеннолетняя должна была изготовить СВП, «усилить» его гайками и спрятать в термос.

Чтобы не вызвать подозрений у родных, куратор из ФСБ поручил девушке собирать взрывное устройство в съемной квартире. Поделиться

Впоследствии российский спецслужб сообщил несовершеннолетнему, что она должна доставить спрятанный СВП в городской парк в час пик, когда там будет максимальное количество людей.

В этот момент ФСБ планировала дистанционно взорвать взрывчатку вместе с несовершеннолетней «агентшей». Таким образом, рашисты надеялись не только убить как можно больше гражданских жителей, но и ликвидировать «исполнительницу» как «лишнего свидетеля».

Когда девушка отказалась относить взрывное устройство в центр города, российский спецслужб начал угрожать тем, что сдаст ее в СБУ.

Впрочем, украинские правоохранители сопровождали каждый шаг несовершеннолетней. Благодаря этому удалось не только предотвратить теракт, но и задокументировать весь процесс его подготовки — от вербовки школьницы до попытки ее подрыва рашистами.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления), устанавливаются все лица рашистов, которые могут быть причастны к организации теракта.

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