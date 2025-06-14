СБУ запобігла теракту в Одесі — перші подробиці

14 червня Служба безпеки України офіційно підтвердила, що змогла запобігти теракту в Одесі, затримавши агента ФСБ, що планував підірвати українського військовослужбовця.
Головні тези:
- 31-річний мешканець Одещини був завербований російськими кураторами через Телеграм-канали.
- Після отримання інструкцій він мав закласти вибухівку з осколковими елементами на дитячому майданчику в одному з житлових районів Одеси.
СБУ звітує про результати своєї роботи
Працівники української спецслужби зуміли спіймати російського агента, який планував підірвати офіцера ЗСУ.
Цього разу зрадником батьківщини виявився 31-річний мешканець Одещини, завербований через Телеграм-канали із пошуку “легких грошей”.
Спочатку він виконав так зване «тестове» завдання — підпалив військовий автомобіль, а вже потім російські куратори передали йому інструкції щодо організації замаху.
Як вдалося дізнатися, російський агент повинен був закласти вибухівку з осколковими елементами ураження на дитячому майданчику в одному з житлових районів Одеси.
Після цього ФСБ хотіла дистанційно активувати СВП за допомогою мобільного телефону, яким була споряджена вибухівка.
Йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.
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