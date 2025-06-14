СБУ запобігла теракту в Одесі — перші подробиці

14 червня Служба безпеки України офіційно підтвердила, що змогла запобігти теракту в Одесі, затримавши агента ФСБ, що планував підірвати українського військовослужбовця.

СБУ звітує про результати своєї роботи

Працівники української спецслужби зуміли спіймати російського агента, який планував підірвати офіцера ЗСУ.

Цього разу зрадником батьківщини виявився 31-річний мешканець Одещини, завербований через Телеграм-канали із пошуку “легких грошей”.

Спочатку він виконав так зване «тестове» завдання — підпалив військовий автомобіль, а вже потім російські куратори передали йому інструкції щодо організації замаху.

Зокрема, він повинен був забрати саморобний вибуховий пристрій (СВП) із заздалегідь підготовленого схрону та закласти його на місці перебування військового. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри та поетапно задокументували злочинні дії зловмисника. Поширити

Як вдалося дізнатися, російський агент повинен був закласти вибухівку з осколковими елементами ураження на дитячому майданчику в одному з житлових районів Одеси.

Після цього ФСБ хотіла дистанційно активувати СВП за допомогою мобільного телефону, яким була споряджена вибухівка.

Оперативники СБУ затримали зловмисника «на гарячому» одразу після того, як він заклав вибуховий пристрій на місці запланованого теракту. Поширити

Йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.