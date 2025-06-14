СБУ запобігла теракту в Одесі — перші подробиці
Категорія
Події
Дата публікації

СБУ запобігла теракту в Одесі — перші подробиці

СБУ
СБУ звітує про результати своєї роботи

14 червня Служба безпеки України офіційно підтвердила, що змогла запобігти теракту в Одесі, затримавши агента ФСБ, що планував підірвати українського військовослужбовця.

Головні тези:

  • 31-річний мешканець Одещини був завербований російськими кураторами через Телеграм-канали.
  • Після отримання інструкцій він мав закласти вибухівку з осколковими елементами на дитячому майданчику в одному з житлових районів Одеси.

СБУ звітує про результати своєї роботи

Працівники української спецслужби зуміли спіймати російського агента, який планував підірвати офіцера ЗСУ.

Цього разу зрадником батьківщини виявився 31-річний мешканець Одещини, завербований через Телеграм-канали із пошуку “легких грошей”.

Спочатку він виконав так зване «тестове» завдання — підпалив військовий автомобіль, а вже потім російські куратори передали йому інструкції щодо організації замаху.

Зокрема, він повинен був забрати саморобний вибуховий пристрій (СВП) із заздалегідь підготовленого схрону та закласти його на місці перебування військового. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри та поетапно задокументували злочинні дії зловмисника.

Як вдалося дізнатися, російський агент повинен був закласти вибухівку з осколковими елементами ураження на дитячому майданчику в одному з житлових районів Одеси.

Після цього ФСБ хотіла дистанційно активувати СВП за допомогою мобільного телефону, яким була споряджена вибухівка.

Оперативники СБУ затримали зловмисника «на гарячому» одразу після того, як він заклав вибуховий пристрій на місці запланованого теракту.

Йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ врятувала Україну від масованого ракетного удару РФ
Малюк
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ оприлюднила нове ексклюзивне відео спецоперації "Павутина"
СБУ
Павутина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ та Нацполіція запобігли масштабному теракту Росії в Івано-Франківську
СБУ
СБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?