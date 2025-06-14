В Минобороны обещают важные новости об украинской баллистике

Заместитель министра обороны Анатолий Клочко подчеркнул, что украинская баллистика является приоритетом для Минобороны. По его словам, по состоянию на сегодняшний день не останавливается активная работа над системами, способными поражать цели в глубине вражеской территории.
Главные тезисы
- Создание украинской баллистики имеет самый высокий уровень приоритета в оборонном секторе страны.
- Это позволит ВСУ поражать стратегические цели врага в глубине его обороны.
Вопрос создания украинской баллистики — вне очереди
Как отметил Анатолий Клочко, Украине удалось добиться серьезного прогресса в создании баллистических ракет собственного производства.
Заместитель министра обороны также подчеркнул, что вопрос украинской баллистики сейчас находится вне очереди.
Что важно понимать, он имеет самый высокий уровень приоритета в оборонном секторе страны.
По словам заместителя министра обороны, баллистика украинского производства — это не только технологии, но и способность армии поражать стратегические цели врага в глубине его обороны.
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