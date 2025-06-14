В Минобороны обещают важные новости об украинской баллистике

Очень многое сделано, проделана очень большая работа. И я скажу так, что и президент уже об этом сказал на сегодняшний день. Ну, во-первых, уделено больше внимания украинской баллистике. То есть этот вопрос он сегодня, знаете, не первый, второй, третий, а вне очереди, — подчеркнул Анатолий Клочко.