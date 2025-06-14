В Минобороны обещают важные новости об украинской баллистике
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Технологии
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В Минобороны обещают важные новости об украинской баллистике

Минобороны Украины
Вопрос создания украинской баллистики — вне очереди
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Заместитель министра обороны Анатолий Клочко подчеркнул, что украинская баллистика является приоритетом для Минобороны. По его словам, по состоянию на сегодняшний день не останавливается активная работа над системами, способными поражать цели в глубине вражеской территории.

Главные тезисы

  • Создание украинской баллистики имеет самый высокий уровень приоритета в оборонном секторе страны.
  • Это позволит ВСУ поражать стратегические цели врага в глубине его обороны.

Вопрос создания украинской баллистики — вне очереди

Как отметил Анатолий Клочко, Украине удалось добиться серьезного прогресса в создании баллистических ракет собственного производства.

Заместитель министра обороны также подчеркнул, что вопрос украинской баллистики сейчас находится вне очереди.

Что важно понимать, он имеет самый высокий уровень приоритета в оборонном секторе страны.

Очень многое сделано, проделана очень большая работа. И я скажу так, что и президент уже об этом сказал на сегодняшний день. Ну, во-первых, уделено больше внимания украинской баллистике. То есть этот вопрос он сегодня, знаете, не первый, второй, третий, а вне очереди, — подчеркнул Анатолий Клочко.

По словам заместителя министра обороны, баллистика украинского производства — это не только технологии, но и способность армии поражать стратегические цели врага в глубине его обороны.

Развитие продолжается, и уже в ближайшее время украинское общество услышат более конкретные заявления по этому вооружению, — добавил Клочко.

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