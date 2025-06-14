Дроны нанесли удары по одному из крупнейших заводов России — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны нанесли удары по одному из крупнейших заводов России — видео

Что известно о новой "бавовне" в России
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Источник:  online.ua

Ночью 14 июня неизвестные совершили воздушное нападение на один из крупнейших химических заводов России — "Невинномысский Азот". Что важно понимать, он находится в Невинномыске Ставропольского края.

Главные тезисы

  • Согласно последним данным, среди гражданского населения никто не пострадал.
  • Завод "Невинномысский Азот" — важный производитель азотных удобрений и других химических веществ, используемых в России.

Что известно о новой "бавовне" в России

С заявлением по этому поводу выступил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По словам последнего, произошло падение обломков дронов в промзоне города Невинномысск.

Владимиров также официально подтвердил, что атака была направлена на химическое предприятие "Невинномысский Азот".

Сначала ставленник Кремля в регионе сообщил об одном пострадавшем, однако впоследствии уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Местные жители, ставшие очевидцами атаки, публикуют в сети видеодоказательства атаки дронов.

На них можно увидеть, как беспилотники летают над городом, а затем происходят взрывы вблизи предприятия.

Что важно понимать, "Невинномысский Азот" — один из крупнейших производителей азотных удобрений и аммиака в стране-агрессоре РФ.

Именно на этом заводе размещены единственные в России установки по производству метилацетата и уксусной кислоты высокой чистоты, а также первое в стране производство меламина.

Кроме того, указано, что беспилотники атаковали предприятие в Самарской области.

По данным украинских каналов, под ударом могло оказаться либо ООО Новокуйбышевский завод катализаторов, либо АО Новокуйбышевская нефтехимическая компания. Информация уточняется.

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