Дроны нанесли удары по одному из крупнейших заводов России — видео

Ночью 14 июня неизвестные совершили воздушное нападение на один из крупнейших химических заводов России — "Невинномысский Азот". Что важно понимать, он находится в Невинномыске Ставропольского края.
Главные тезисы
- Согласно последним данным, среди гражданского населения никто не пострадал.
- Завод "Невинномысский Азот" — важный производитель азотных удобрений и других химических веществ, используемых в России.
Что известно о новой "бавовне" в России
С заявлением по этому поводу выступил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
По словам последнего, произошло падение обломков дронов в промзоне города Невинномысск.
Владимиров также официально подтвердил, что атака была направлена на химическое предприятие "Невинномысский Азот".
Сначала ставленник Кремля в регионе сообщил об одном пострадавшем, однако впоследствии уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.
Местные жители, ставшие очевидцами атаки, публикуют в сети видеодоказательства атаки дронов.
На них можно увидеть, как беспилотники летают над городом, а затем происходят взрывы вблизи предприятия.
Что важно понимать, "Невинномысский Азот" — один из крупнейших производителей азотных удобрений и аммиака в стране-агрессоре РФ.
Именно на этом заводе размещены единственные в России установки по производству метилацетата и уксусной кислоты высокой чистоты, а также первое в стране производство меламина.
Кроме того, указано, что беспилотники атаковали предприятие в Самарской области.
По данным украинских каналов, под ударом могло оказаться либо ООО Новокуйбышевский завод катализаторов, либо АО Новокуйбышевская нефтехимическая компания. Информация уточняется.
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