США раскрыли свой подход к предоставлению Украине систем ПВО

Команда американского лидера Дональда Трампа поддерживает обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны, необходимые для отражения массированных российских атак.
Главные тезисы
- США хотят, чтобы страны ЕС также более активно передавали Украине свои системы ПВО.
- Вашингтон объявил, что планирует делать дальше.
США продолжат предоставлять Украине системы ПВО
С заявлением по этому поводу выступила спикер Госдепартамента США Темми Брюс.
Она продолжает утверждать, что Штаты являются "самым большим союзником и защитником Украины":
Кроме того, официальный Вашингтон активно добивается того, чтобы страны Евросоюза, имеющие такие системы, также предоставляли их Украине.
По словам последней, команда Трампа сделает все возможное, что в ее силах, и "это не подлежит сомнению".
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