США раскрыли свой подход к предоставлению Украине систем ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

США раскрыли свой подход к предоставлению Украине систем ПВО

Госдеп США
США продолжат предоставлять Украине системы ПВО
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Команда американского лидера Дональда Трампа поддерживает обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны, необходимые для отражения массированных российских атак.

Главные тезисы

  • США хотят, чтобы страны ЕС также более активно передавали Украине свои системы ПВО.
  • Вашингтон объявил, что планирует делать дальше.

США продолжат предоставлять Украине системы ПВО

С заявлением по этому поводу выступила спикер Госдепартамента США Темми Брюс.

Она продолжает утверждать, что Штаты являются "самым большим союзником и защитником Украины":

И мы хотим, чтобы у них были средства противовоздушной обороны. Мы хотим, чтобы они могли противостоять ракетам, которые летят в их сторону.

Кроме того, официальный Вашингтон активно добивается того, чтобы страны Евросоюза, имеющие такие системы, также предоставляли их Украине.

В этом процессе участвуют несколько разных сторон, и к нему не привлечен Государственный департамент. Речь идет о боеприпасах, закупках и прочем, — добавила Брюс.

По словам последней, команда Трампа сделает все возможное, что в ее силах, и "это не подлежит сомнению".

Наша цель — обеспечить окончание этой войны, и мы продолжаем сосредотачиваться на этом, — добавила представительница Госдепа.

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