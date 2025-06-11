США раскрыли свой подход к предоставлению Украине систем ПВО

США продолжат предоставлять Украине системы ПВО

С заявлением по этому поводу выступила спикер Госдепартамента США Темми Брюс.

Она продолжает утверждать, что Штаты являются "самым большим союзником и защитником Украины":

И мы хотим, чтобы у них были средства противовоздушной обороны. Мы хотим, чтобы они могли противостоять ракетам, которые летят в их сторону. Поделиться

Кроме того, официальный Вашингтон активно добивается того, чтобы страны Евросоюза, имеющие такие системы, также предоставляли их Украине.

В этом процессе участвуют несколько разных сторон, и к нему не привлечен Государственный департамент. Речь идет о боеприпасах, закупках и прочем, — добавила Брюс. Поделиться

По словам последней, команда Трампа сделает все возможное, что в ее силах, и "это не подлежит сомнению".