Украина поразила сразу 14 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила сразу 14 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 11 июня 2025 года
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За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских защитников успешно атаковали 14 районов сосредоточения личного состава и техники, пять артиллерийских средств, пункт управления БпЛА и еще один важный объект российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начался 1204-й день масштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • В течение 10 июня произошло 220 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 11 июня 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 999 200 (+1 120) человек,

  • танков — 10 927 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин — 22 783 (+15) ед,

  • артиллерийских систем — 29 016 (+34) ед,

  • РСЗО — 1 413 (+1) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 40 297 (+240) ед,

  • крылатых ракет — 3 337 (+7) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 51 579 (+124) ед,

  • специальной техники — 3 914 (+2) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ отмечает, что враг совершил по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 90 авиационных ударов, применив 11 ракет и сбросив 141 управляемую бомбу.

Более того, российские захватчики совершили более 5279 обстрелов, из которых 105 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовали 3158 дронов-камикадзе.

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