Украина поразила сразу 14 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских защитников успешно атаковали 14 районов сосредоточения личного состава и техники, пять артиллерийских средств, пункт управления БпЛА и еще один важный объект российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начался 1204-й день масштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- В течение 10 июня произошло 220 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 11 июня 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.06.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 999 200 (+1 120) человек,
танков — 10 927 (+8) ед,
боевых бронированных машин — 22 783 (+15) ед,
артиллерийских систем — 29 016 (+34) ед,
РСЗО — 1 413 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 40 297 (+240) ед,
крылатых ракет — 3 337 (+7) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 51 579 (+124) ед,
специальной техники — 3 914 (+2) ед.
Генштаб ВСУ отмечает, что враг совершил по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 90 авиационных ударов, применив 11 ракет и сбросив 141 управляемую бомбу.
Более того, российские захватчики совершили более 5279 обстрелов, из которых 105 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовали 3158 дронов-камикадзе.
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