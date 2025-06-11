Украина поразила сразу 14 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских защитников успешно атаковали 14 районов сосредоточения личного состава и техники, пять артиллерийских средств, пункт управления БпЛА и еще один важный объект российских оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 11 июня 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.06.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 999 200 (+1 120) человек,

танков — 10 927 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 22 783 (+15) ед,

артиллерийских систем — 29 016 (+34) ед,

РСЗО — 1 413 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 40 297 (+240) ед,

крылатых ракет — 3 337 (+7) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 51 579 (+124) ед,

специальной техники — 3 914 (+2) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ отмечает, что враг совершил по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 90 авиационных ударов, применив 11 ракет и сбросив 141 управляемую бомбу.

Более того, российские захватчики совершили более 5279 обстрелов, из которых 105 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовали 3158 дронов-камикадзе.