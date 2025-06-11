Україна уразила одразу 14 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна уразила одразу 14 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських оборонців успішно атакували 14 районів зосередження особового складу та техніки, п’ять артилерійських засобів, пункт управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт російських окупантів.

Головні тези:

  • Почався 1204 день масштабної збройної агресії Росії проти України.
  • Протягом 10 червня відбулося 220 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 11 червня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 999 200 (+1 120) осіб,

  • танків — 10 927 (+8) од,

  • бойових броньованих машин — 22 783 (+15) од,

  • артилерійських систем — 29 016 (+34) од,

  • РСЗВ — 1 413 (+1) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 40 297 (+240) од,

  • крилатих ракет — 3 337 (+7) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 51 579 (+124) од,

  • спеціальної техніки — 3 914 (+2) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ наголошує, що ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних та 90 авіаційних ударів, застосувавши 11 ракет та скинувши 141 керовану бомбу.

Ба більше, російські загарбники здійснили понад 5279 обстрілів, з яких 105 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використали 3158 дронів-камікадзе.

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