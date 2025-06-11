США розкрили свій підхід щодо надання Україні систем ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

США розкрили свій підхід щодо надання Україні систем ППО

Держдеп США
США продовжать надавати Україні системи ППО
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Команда американського лідера Дональда Трампа підтримує забезпечення України засобами протиповітряної оборони, необхідними їй для відбиття масованих російських атак.

Головні тези:

  • США хочуть, щоб країни ЄС також активніше передавали Україні свої системи ППО.
  • Вашингтон оголосив, що планує робити далі.

США продовжать надавати Україні системи ППО

З заявою з цього приводу виступила спікерка Держдепартаменту США Теммі Брюс.

Вона продовжує стверджувати, що Штати є "найбільшим прихильником і захисником України":

І ми хочемо, щоб вони мали засоби протиповітряної оборони. Ми хочемо, щоб вони могли протистояти ракетам, що летять у їхній бік.

Окрім того, офіційний Вашингтон активно добивається того, щоб країни Євросоюзу, які мають такі системи, також надавали їх Україні.

У цьому процесі беруть участь кілька різних сторін, і до нього не залучено Державний департамент. Йдеться про боєприпаси, закупівлі та все інше, — додала Брюс.

За словами останньої, команда Трампа зробить все можливе, що в її силах, і "це не підлягає сумніву".

Наша мета — забезпечити закінчення цієї війни, і ми продовжуємо зосереджуватися на цьому, — додала речниця Держдепу.

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