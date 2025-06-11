США продовжать надавати Україні системи ППО

З заявою з цього приводу виступила спікерка Держдепартаменту США Теммі Брюс.

Вона продовжує стверджувати, що Штати є "найбільшим прихильником і захисником України":

І ми хочемо, щоб вони мали засоби протиповітряної оборони. Ми хочемо, щоб вони могли протистояти ракетам, що летять у їхній бік. Поширити

Окрім того, офіційний Вашингтон активно добивається того, щоб країни Євросоюзу, які мають такі системи, також надавали їх Україні.

У цьому процесі беруть участь кілька різних сторін, і до нього не залучено Державний департамент. Йдеться про боєприпаси, закупівлі та все інше, — додала Брюс. Поширити

За словами останньої, команда Трампа зробить все можливе, що в її силах, і "це не підлягає сумніву".