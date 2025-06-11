США розкрили свій підхід щодо надання Україні систем ППО

Команда американського лідера Дональда Трампа підтримує забезпечення України засобами протиповітряної оборони, необхідними їй для відбиття масованих російських атак.
Головні тези:
- США хочуть, щоб країни ЄС також активніше передавали Україні свої системи ППО.
- Вашингтон оголосив, що планує робити далі.
США продовжать надавати Україні системи ППО
З заявою з цього приводу виступила спікерка Держдепартаменту США Теммі Брюс.
Вона продовжує стверджувати, що Штати є "найбільшим прихильником і захисником України":
Окрім того, офіційний Вашингтон активно добивається того, щоб країни Євросоюзу, які мають такі системи, також надавали їх Україні.
За словами останньої, команда Трампа зробить все можливе, що в її силах, і "це не підлягає сумніву".
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-