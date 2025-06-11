Трамп планує таємно відправляти українців-мігрантів до Гунтанамо

Згідно з даними видання The Washington Post, найближчими днями команда президента США Дональда Трампа налаштована розпочати переміщення тисяч іноземців, які незаконно перебувають у Сполучених Штатах, на військову базу в Гуантанамо. Серед них будуть й громадяни України.

Що відомо про рішення команди Трампа

Як вдалося дізнатися інсайдерам, йдеться про іноземних громадян з різних країн.

Серед них сотні з дружніх європейських країн, зокрема Великої Британії, Італії, Франції, Німеччини, Ірландії, Бельгії, Нідерландів, Литви, Польщі, Туреччини та України, а також з інших частин світу, зокрема багато з Гаїті. Поширити

Анонімні джерела також припускають, що команда Трампа навряд чи повідомить уряди країн, з яких походять іноземці, про майбутні переміщення до Гуантанамо.

Насамперед йтиметься про медичне обстеження 9 000 осіб, щоб визначити, чи достатньо вони здорові для відправлення до Гуантанамо.

Наразі важко зрозуміти, чи можуть ці установи розмістити 9 000 нових ув'язнених, що означатиме значне збільшення кількості мігрантів порівняно з кількома сотнями мігрантів, переміщених на базу та з неї на початку цього року.