Трамп планує таємно відправляти українців-мігрантів до Гунтанамо

Згідно з даними видання The Washington Post, найближчими днями команда президента США Дональда Трампа налаштована розпочати переміщення тисяч іноземців, які незаконно перебувають у Сполучених Штатах, на військову базу в Гуантанамо. Серед них будуть й громадяни України.
Головні тези:
- Ще кілька місяців тому Трамп попередив, що направить до цього об'єкта до 30 000 мігрантів.
- Цілком ймовірно, це рішення спровокує критику з боку союзників США.
Що відомо про рішення команди Трампа
Як вдалося дізнатися інсайдерам, йдеться про іноземних громадян з різних країн.
Анонімні джерела також припускають, що команда Трампа навряд чи повідомить уряди країн, з яких походять іноземці, про майбутні переміщення до Гуантанамо.
Насамперед йтиметься про медичне обстеження 9 000 осіб, щоб визначити, чи достатньо вони здорові для відправлення до Гуантанамо.
Наразі важко зрозуміти, чи можуть ці установи розмістити 9 000 нових ув'язнених, що означатиме значне збільшення кількості мігрантів порівняно з кількома сотнями мігрантів, переміщених на базу та з неї на початку цього року.
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