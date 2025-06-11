Трамп планує таємно відправляти українців-мігрантів до Гунтанамо
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Трамп планує таємно відправляти українців-мігрантів до Гунтанамо

Що відомо про рішення команди Трампа
Джерело:  The Washington Post

Згідно з даними видання The Washington Post, найближчими днями команда президента США Дональда Трампа налаштована розпочати переміщення тисяч іноземців, які незаконно перебувають у Сполучених Штатах, на військову базу в Гуантанамо. Серед них будуть й громадяни України.

Головні тези:

  • Ще кілька місяців тому Трамп попередив, що направить до цього об'єкта до 30 000 мігрантів.
  • Цілком ймовірно, це рішення спровокує критику з боку союзників США.

Що відомо про рішення команди Трампа

Як вдалося дізнатися інсайдерам, йдеться про іноземних громадян з різних країн.

Серед них сотні з дружніх європейських країн, зокрема Великої Британії, Італії, Франції, Німеччини, Ірландії, Бельгії, Нідерландів, Литви, Польщі, Туреччини та України, а також з інших частин світу, зокрема багато з Гаїті.

Анонімні джерела також припускають, що команда Трампа навряд чи повідомить уряди країн, з яких походять іноземці, про майбутні переміщення до Гуантанамо.

Насамперед йтиметься про медичне обстеження 9 000 осіб, щоб визначити, чи достатньо вони здорові для відправлення до Гуантанамо.

Наразі важко зрозуміти, чи можуть ці установи розмістити 9 000 нових ув'язнених, що означатиме значне збільшення кількості мігрантів порівняно з кількома сотнями мігрантів, переміщених на базу та з неї на початку цього року.

Представники адміністрації Трампа стверджують, що цей план необхідний через потребу звільнити місткість внутрішніх центрів утримання під вартою, які стали переповненими на тлі обіцянки Трампа здійснити найбільшу депортацію нелегальних мігрантів в історії Америки.

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